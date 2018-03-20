NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈巡邏警網攔檢　毒蟲手握毒品就逮經濟部傳統產業創新加值中心開幕不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
鉅亨網

沙烏地阿美暫停海外IPO 本國IPO先行

鉅亨網2018/03/20 14:47
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

《Zerohedge》報導，過去 2 年許多石油交易商的最大疑問，包含華爾街的所有投資銀行的疑問 -  也正如預測的那樣，沙烏地阿美 Aramco 決定暫停海外公開發行 IPO 的野心。

對石油巨頭沙烏地阿美公司 Aramco 來說，不管是在紐約證券交易所 NYSE 還是在其他地方，明年仍計劃先在沙烏地阿拉伯證交所 Tadawul 上市，該國政府並將再花些時間，來決定是否值得在國際場所上市。

這消息意味著，華爾街銀行們將缺少了估計價值 2 兆美元的 Aramco 上市業務，令華爾街銀行今年的 IPO 發行收益將減少數億美元。

Aramco 上週於《彭博》提道，美國投資人似乎對於 Aramco 上市並未有太多熱情。而這也顯示了，國際投資人對於 Aramco 的需求量不大，至少投資人對 Aramco  上市估值 2 兆美元，感覺價格太過昂貴，沒有太大興趣。

在紐約、休斯敦、和華盛頓的幾個非正式晚宴會議上，投資人推遲了交易的幾個面向。

 

投資人所提出的問題包括：

  • 1.Aramco 的 2 兆美元的估值過高，
  • 2.Aramco 願意支付的股利，
  • 3. 未來幾年頁岩油對油價的影響等。

沙國王儲 Mohammed bin Salman 將 IPO 視為他後石油時代準備的關鍵部份，計劃將前往美國訪問 2 週，包括 3 月 20 日與美國總統川普會面，及會面亞馬遜 (AMZN-US)、GE (GE-US)、及 Uber 等企業。

川普曾表示，他熱衷於 Aramco 上市紐約。

據報導，沙國官員認為在美國股票流通有所困難的情況下表示擔憂，認為在美國發行股票也可能會造成法律風險。Aramco 的 IPO 應至少延期至 2019 年 - 甚至可能無限期擱置，而目前的國際證券交易所選擇了紐約、倫敦、和香港。

一些與《華爾街日報》交談的沙國官員質疑只上市於 Tadawul 的決策。認為「只在 Tadawul 上市，那麼正改變原來的信息，並將 Tadawul 作為讓沙國人有機會在他們的國有銀行中分一杯羹，這與【王子】之前所說的完全不同」。

沙國石油部長 Khalid al-Falih 則表示，在 Tadaul 上市將對本國的市場造成有利的「催化劑」。al-Falih 本月向《CNN》表示，「Aramco 在 Tadawul 上市將對該資本市場起到推動作用」。

儘管如此，市場擔心 Tadawul 的技術不足以應對龐大的交易量。在 Tadawul 交易的總股票市值僅約 4800 億美元，但是 Aramco 的估值卻在 1.3 兆至 2 兆美元之間。

此外，Tadawul 尚未被添加到基準指數，如 MSCI 和 FTSE Russell，這意味著，只在國內上市，股票將錯過被動資金的流入。

Aramco 在申明中稱，仍在審查「國際選項」。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字上市石油沙國aramcotadawulafpheadline
今年金融市場震盪 資產配置...太子每股擬配0.65元現金...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan