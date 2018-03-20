沙烏地阿美暫停海外IPO 本國IPO先行

這消息意味著，華爾街銀行們將缺少了估計價值 2 兆美元的 Aramco 上市業務，令華爾街銀行今年的 IPO 發行收益將減少數億美元。

對石油巨頭沙烏地阿美公司 Aramco 來說，不管是在紐約證券交易所 NYSE 還是在其他地方，明年仍計劃先在沙烏地阿拉伯證交所 Tadawul 上市，該國政府並將再花些時間，來決定是否值得在國際場所上市。

《Zerohedge》報導，過去 2 年許多石油交易商的最大疑問，包含華爾街的所有投資銀行的疑問 - 也正如預測的那樣，沙烏地阿美 Aramco 決定暫停海外公開發行 IPO 的野心。

Aramco 上週於《彭博》提道，美國投資人似乎對於 Aramco 上市並未有太多熱情。而這也顯示了，國際投資人對於 Aramco 的需求量不大，至少投資人對 Aramco 上市估值 2 兆美元，感覺價格太過昂貴，沒有太大興趣。

在紐約、休斯敦、和華盛頓的幾個非正式晚宴會議上，投資人推遲了交易的幾個面向。

投資人所提出的問題包括： 1.Aramco 的 2 兆美元的估值過高，

2.Aramco 願意支付的股利，

3. 未來幾年頁岩油對油價的影響等。

沙國王儲 Mohammed bin Salman 將 IPO 視為他後石油時代準備的關鍵部份，計劃將前往美國訪問 2 週，包括 3 月 20 日與美國總統川普會面，及會面亞馬遜 (AMZN-US)、GE (GE-US)、及 Uber 等企業。

川普曾表示，他熱衷於 Aramco 上市紐約。

據報導，沙國官員認為在美國股票流通有所困難的情況下表示擔憂，認為在美國發行股票也可能會造成法律風險。Aramco 的 IPO 應至少延期至 2019 年 - 甚至可能無限期擱置，而目前的國際證券交易所選擇了紐約、倫敦、和香港。

一些與《華爾街日報》交談的沙國官員質疑只上市於 Tadawul 的決策。認為「只在 Tadawul 上市，那麼正改變原來的信息，並將 Tadawul 作為讓沙國人有機會在他們的國有銀行中分一杯羹，這與【王子】之前所說的完全不同」。

沙國石油部長 Khalid al-Falih 則表示，在 Tadaul 上市將對本國的市場造成有利的「催化劑」。al-Falih 本月向《CNN》表示，「Aramco 在 Tadawul 上市將對該資本市場起到推動作用」。

儘管如此，市場擔心 Tadawul 的技術不足以應對龐大的交易量。在 Tadawul 交易的總股票市值僅約 4800 億美元，但是 Aramco 的估值卻在 1.3 兆至 2 兆美元之間。

此外，Tadawul 尚未被添加到基準指數，如 MSCI 和 FTSE Russell，這意味著，只在國內上市，股票將錯過被動資金的流入。

Aramco 在申明中稱，仍在審查「國際選項」。