生技股重整旗鼓 類股輪動炒熱人氣

醫美保健相關族群，包括科妍、大江、麗豐-KY、葡萄王等都有不錯的波段漲幅。

整整2年處於「挨打」的生技類股，在農曆年前來到相對谷底區，農曆年後終於盼到春燕來臨，中裕取得美國藥證為台灣生技新藥業注入強心針，也為2年的生技冷灶點火。帶動上市生技指數從59.89點上漲到68.67點，漲幅14.66%。上櫃生技指數則上漲超過12%。表現均優於大盤。成為近來盤面新人氣類股。

（中央社記者韓婷婷台北20日電）浩鼎事件後被打入冷凍庫長達2年的生技類股，終於盼到了春燕，多檔個股在題材及基本面加持下展開波段行情，科妍、益安、大江等均創新高價。

其中透明質酸廠科妍，2月營收因新產品「透明質酸防沾黏」凝膠開始出貨，帶動單月營收衝上歷史新高，未來將再挑戰大陸及全球市場，力拚於術後防沾黏市場佔有一席之地。在基本面翻轉支撐下，科妍3月以來漲幅已逾75%，表現相當亮眼。

中裕愛滋病新藥「TMB-355」取得美國FDA藥證，開啟台灣新藥先河，帶動泰福-KY、藥華藥、台微體等新藥股一波上漲。

繼中裕藥證報喜後，台灣高階醫材也接力報佳音，主攻微創高階醫材的益安宣布，轉投資公司PantherOrthopedics研發的骨科四肢創傷內固定醫材（PUMASystem），取得美國FDA 510（k）產品上市許可，為台灣生技進軍全球再下一城。有利加速國際授權進度，金額15億元起跳，未來產品線將以一年一授權的速度，拓展台灣醫材海外銷售。

法人指出，生技股基期低，在大盤漲勢暫歇時會吸引資金進駐，串場演出，至於中長期產業是否谷底翻揚，還是要看個股的基本面，生技類股族群廣泛，個別股的屬性差異更大，過去齊漲齊跌的年代已過，傾向族群輪動格局，基本面依舊是投資人挑股的關鍵，新藥則視研發進度及選題為主。

法人認為，在浩鼎事件後，台灣新藥股的確有被低估的現象。日商JSR以高達105%溢價收購全球最大藥效評估模型設計公司中美冠科-KY，帶動中美冠科股價自去年12月低點32.75元上漲超過一倍來到72元，是相關指標。

年初新藥藥廠台微體、亞獅康-KY同時申請美國存託憑證(ADR)籌資，要在台、美資本市場雙掛牌則是後續觀察指標。

2017年加權指數強勢站上萬點，不少個股還上演大漲驚奇秀，相較於不少產業大鳴大放，生技類股卻是獨自憔悴，上市生技醫療指數全年下跌8.9%，櫃買生技醫療指數跌幅也達9.5%，遠不及大盤的15%漲幅。

「跌深就是最大利多」，分析師表示，在台股持續強勢站在萬點之上後，漲幅相對落後的生技族群的確具備「吸睛」效應，搭配基本面題材，個股表現不容小覷。（編輯：鄭雪文）1070320