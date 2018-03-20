與柯文哲合作否 宋楚瑜：不排除自行提名

（中央社記者王承中台北20日電）親民黨主席宋楚瑜今天表示，最近未與台北市長柯文哲單獨多談兩岸及市政議題；年底選舉是否與柯文哲合作，宋楚瑜說，縣市長人選未最後定案，但若發現特殊的人「不排除提名」。

宋楚瑜表示，親民黨不會為提名而提名，黨內有一定程序，會就個人操守、理念條件綜合評估後，再向大眾報告，最快4月將對外公布首波議員提名名單。

自由時報報導，台北市長柯文哲近期因「兩岸一家親」等親中說法，飽受綠營基層民眾及獨派抨擊，外傳柯為此拜會前立法院長王金平及宋楚瑜等大老請益，並談及台灣、中國的兩岸議題時，言論的「分寸」該如何拿捏。