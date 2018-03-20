NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈巡邏警網攔檢　毒蟲手握毒品就逮經濟部傳統產業創新加值中心開幕不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

與柯文哲合作否 宋楚瑜：不排除自行提名

中央社2018/03/20 14:49
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者王承中台北20日電）親民黨主席宋楚瑜今天表示，最近未與台北市長柯文哲單獨多談兩岸及市政議題；年底選舉是否與柯文哲合作，宋楚瑜說，縣市長人選未最後定案，但若發現特殊的人「不排除提名」。

宋楚瑜表示，親民黨不會為提名而提名，黨內有一定程序，會就個人操守、理念條件綜合評估後，再向大眾報告，最快4月將對外公布首波議員提名名單。

自由時報報導，台北市長柯文哲近期因「兩岸一家親」等親中說法，飽受綠營基層民眾及獨派抨擊，外傳柯為此拜會前立法院長王金平及宋楚瑜等大老請益，並談及台灣、中國的兩岸議題時，言論的「分寸」該如何拿捏。

宋楚瑜今天上午出席親民黨記者會後受訪表示，上次在台北市議員林國成兒子婚宴上跟柯文哲簡短碰面，最近還沒有時間跟柯文哲單獨多談兩岸及市政議題，但最近北市府有要找他去講課，談關於如何管理政府。

宋楚瑜說，中華民國是主權國家，但各級政府好像都管得很糟糕，證明沒有能力去管這個政府，還要他這名老兵去教怎麼管政府。他說，每天吵架，不好好溝通，有錢不會用，不該用的錢亂用，每天只是批評，還不如積極提建議。

年底縣市長選舉是否與柯文哲合作，宋楚瑜表示，到目前為止，重點放在市議員，親民黨對於縣市長人選還未做最後定案，但若這段時間有發現特殊的人，也不排除自行提名。

宋楚瑜說，任何縣市長應放下政黨偏見、主見，能夠跨黨派溝通是好事，現在不少各黨派縣市長參選人私底下跟他溝通，他都請這些參選人要特別注意，要證明不但能夠勝選，還要勝任。（編輯：溫貴香）1070320

生技股重整旗鼓 類股輪動炒熱人德州奧斯汀連環爆 居民直呼恐怖

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan