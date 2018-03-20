德州奧斯汀連環爆 居民直呼恐怖

但曼利表示，警方目前仍無法釐清這幾起爆炸案的犯案動機。這一系列爆炸案已在人口近100萬的奧斯汀奪走2條人命，造成4人受傷。

奧斯汀警察局長曼利（Brian Manley）告訴記者：「我們現階段以連環炸彈客方向在處理。」

法新社報導，警方表示，昨晚的爆炸案與奧斯汀前3起爆炸案有關，且炸彈客在最新一起攻擊使用引爆線，顯示出「更高層的技巧」。

曼利說：「這是恐怖主義？仇恨相關犯罪？」「正如我們一開始所說，我們不願意將案件歸類為恐怖攻擊或仇恨犯罪，因為我們知道的資訊不夠多。」

路透社報導，警方今天表示，前3起案例的裝置是包裹炸彈，被人放置在奧斯汀東區幾個住宅門口，第4例則是裝有引爆線的裝置，昨天在城西的社區爆炸。警方今天表示，所有爆炸裝置都很類似。

曼利說，FBI和菸酒槍炮及爆裂物管理局共出動500多名聯邦人員參與調查。

一連串爆炸讓當地居民、76歲退休人士何特（ThadHolt）直呼「可怕」，他接受訪問時回憶說，爆炸發生前半小時，他和妻子才在事發現場附近散步。「這應該是那種…其他地方才會發生的事。」

第一起爆炸發生在本月2日，1名39歲男性喪命。12日早上的爆炸奪走17歲青少年性命，並造成他母親受傷。短短數小時後再傳爆炸，1名75歲老婦受傷。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070320