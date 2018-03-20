兩岸密談起底？陳明通嗆「陳主委無法回答陳教授的問題」

親民黨立委陳怡潔今（20）日在總質詢時質問陸委會主委陳明通去年曾到北京密談，懷疑是民進黨的兩岸密使，不料，陳明通跳針回嗆「陳主委無法回答陳教授的問題」，場面一度火爆，陳怡潔也敬告陳明通「穩一點」，不要這樣就被激怒。

陳怡潔指出，有媒體報導，陸委會主委陳明通在去年底中共 19 大後，曾秘密赴北京與涉台系統密談，本來雙方說好不對外透露，後來消息曝光，讓北京感到不滿，這是否屬實？

對此，陳明通竟回應，「陳主委無法回答陳教授的問題」，那屬於學術交流。陳怡潔不死心，再問陳明通是用教授身份去北京訪問，會面的層級都非常高，聽說回台都有入府報告，陳明通是不是就是政府的「兩岸密使」？但陳明通再度表示，「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」。