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政治

兩岸密談起底？陳明通嗆「陳主委無法回答陳教授的問題」

記者江昱逵／台北報導2018/03/20 15:07
▲親民黨立委陳怡潔在總質詢質疑陸委會主委陳明通擔任兩岸密使，陳明通則反嗆陳主委無法回答陳教授的問題。（圖／記者陳明安攝，2018.3.20）
▲親民黨立委陳怡潔在總質詢質疑陸委會主委陳明通擔任兩岸密使，陳明通則反嗆陳主委無法回答陳教授的問題。（圖／記者陳明安攝，2018.3.20）

親民黨立委陳怡潔今（20）日在總質詢時質問陸委會主委陳明通去年曾到北京密談，懷疑是民進黨的兩岸密使，不料，陳明通跳針回嗆「陳主委無法回答陳教授的問題」，場面一度火爆，陳怡潔也敬告陳明通「穩一點」，不要這樣就被激怒。

陳怡潔指出，有媒體報導，陸委會主委陳明通在去年底中共 19 大後，曾秘密赴北京與涉台系統密談，本來雙方說好不對外透露，後來消息曝光，讓北京感到不滿，這是否屬實？

對此，陳明通竟回應，「陳主委無法回答陳教授的問題」，那屬於學術交流。陳怡潔不死心，再問陳明通是用教授身份去北京訪問，會面的層級都非常高，聽說回台都有入府報告，陳明通是不是就是政府的「兩岸密使」？但陳明通再度表示，「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」。

陳怡潔又問，陳明通過去曾說只要中國不統，什麼都可以談，現在身份不同，是否還是這樣的堅持？陳明通再度跳針，直接回「陳主委沒有說過這樣的話」、「我對陳主委這角色負責，陳主委沒有辦法回答陳教授的問題」，讓陳怡潔直批，「你穩一點，不要這樣就被激怒，還說兩岸會通，真的是夠了。」

此外，陳怡潔說，人民要聽的是政府提出對策，而非自我封閉、催眠恐嚇，心存中國崩潰論的想像，這難道不是打總統蔡英文「維持現狀」一巴掌？行政院長賴清徳反駁，不需要把中國誇大成這樣，把台灣貶低成如此，強調台灣 2300 萬人有條件與客觀的優勢，不必妄自菲薄。

關鍵字陳明通陳怡潔陸委會兩岸密使
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