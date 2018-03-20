北台首長會議3月29日基隆登場　八縣市推在地特色食材

第14屆北台首長會議暨成果展3月29日將在長榮桂冠飯店舉行，今年由基隆市政府主辦，基隆市長林右昌表示，這次會議將共同提出「北台八縣市推動校園營養午餐使用在地特色食材宣言」，象徵北台區域合作持續推動，就在地食材合作彼此支援，建構「共創、共享、共好」夥伴關係。

主辦單位基隆市都發處表示，這次北台首長會議會以「北台八縣市在地安心食材」設計特色菜餚，當天由北台八縣市首長身著廚師服，展示各自縣市特色在地食材及北台風味餐創意菜，有匯集新北筊白筍、基隆鯊魚煙、宜蘭鴨肉、苗栗桔醬雞絲的「北臺慶豐四喜樂」，歡心揭開序幕；「基隆酥蝦脆留香」則用基隆蝦三寶之一，蝦味濃郁、香氣甜味十足的野生劍蝦烹製。

還有採用桃園著名大溪豆乾，搭配不膩口的松坂豬肉，加上清甜紅黃椒，炒出華麗視、味覺兼具的「干炒彩椒樂桃桃」；「香饌白玉飄新北」擁有香酥爽口深坑臭豆腐，以宮保創新料理方式，保證讓人讚不絕口。

接著「活栗旺福富貴封」是苗栗客家菜經典食材，搭配肥而不膩五花肉，細火慢煨，將鬆軟肉質隨淡雅酒香化開，寓意吃完就有好福氣；採用繽紛野菇扒時蔬，體現在地農學、友善環境意象的「蔬翠錦繡燴北菇」，盼讓人吃的安全又放心。

新竹風城米粉搭配肉厚少刺的香煎鯧魚一起煨煮，吸取飽滿湯汁的彈牙米粉，「風城鮮鯧煨炊粉」，呈現滿滿懷舊古早味；「蘭海臻品燴三星」以宜蘭三星蔥提味，襯出魚肉肥美，象徵北台區域合作，蒸蒸日上。最後一道菜，將用新竹縣香味濃厚、膠質含量高的關西仙草蜜燉煮「竹現黑鑽潤甜湯」，為上菜秀劃下完美句點。