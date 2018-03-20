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手遊寶物中獎機率 消基會籲業者應公布

中央社2018/03/20 14:54
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北20日電）消費者文教基金會公布隨機調查9款Android系統的手機遊戲，結果7款、近8成都未載明付費轉扭蛋的開箱機率，反觀中國大陸已明文規定必須公開中獎機率，呼籲台灣應照規定公布。

消基會今天召開「錢坑？！手機遊戲應公布轉蛋開箱率」記者會。

消基會董事長游開雄說，荷蘭市場研究公司Newzoo的全球遊戲市場報告顯示，2017年行動裝置遊戲營收約504億美元，占全球遊戲市場44%，並預估2020年全球行動裝置遊戲產值723億美元，將占全球遊戲市場51%。

他進一步說，商機大，但是線上遊戲從付費包月制進入儲值點數玩法後，遊戲的虛擬商城會販售虛擬戰利品箱，例如寶箱、轉蛋、寶石、卡牌等，有機會獲得道具或寶物等加強戰力，吸引玩家花錢玩十幾、上百抽。

消基會公布，近期熱門手機遊戲「天堂M」即有大課長資歷的玩家實測，花新台幣40萬元，卻抽不到想要的「紅色死騎變身」遊戲道具，憤而上巴哈姆特電玩資訊站上發文，引起玩家一片譁然，警世意味濃厚。

游開雄說，因為課金抽寶的爭議不斷，2017年12月21日美國蘋果（Apple）就率先更新Apple Store的審核指南，規範遊戲開發者必須公布道具（虛擬戰利品箱）的中獎機率，以利玩家決定是否課金；因此，未來若遊戲沒有標明開箱機率，很可能無法在IOS系統上架。

循此，消基會隨機調查9款Android系統的手機遊戲，結果7款、近8成都未載明付費轉扭蛋的開箱機率，消基會質疑這種歪風好像被當成了遊戲市場的常態。

游開雄進一步指出，消基會又發現鄰國已有因應之道，包含日本以「不當景品標示法」規範遊戲廣告不實；中國文化部則修改「網路遊戲營運加強監管通知」，要求遊戲廠商往後在中國營運遊戲，必須公開虛擬寶物的中獎機率。

游開雄強調，台灣的「線上遊戲定型化契約應記載及不得記載事項」施行已有8年之久，應儘速修法規範載明中獎機率，並公布最後的中獎結果，以便作為證明，才能確保消費者的權益。另有玩家建議載明的中獎機率須經第三方公正單位驗證，游開雄說，消基會認同。（編輯：劉政權）1070320

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