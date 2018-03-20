「獨角獸」回歸A股為時不遠 小心牠也有致命「三高」

人類日常生活要防「三高」(高血壓，高血糖，高血脂)，「獨角獸」回歸 A 股上市為時不遠，投資人也要提防其致命的「三高」(估值高、融資金額高、風險高) 現象。

證券時報網報導，BATJ(百度、阿里巴巴、騰訊、京東）回歸，吸納「獨角獸」企業在 A 股掛牌已成大勢所趨。但對於「獨角獸」企業而言，其所隱藏的「三高」現象，投資者卻不能不引起足夠的重視。

一、估值高

「獨角獸」企業由於屬於新經濟企業，其估值顯然不能採取傳統上市公司的估值方法進行估值。而且，由於「獨角獸」企業主要涉及生物科技、雲計算、人工智慧、高端製造以及互聯網行業，其享受的估值水準普遍較高。