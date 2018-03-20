政治獻金進家人公司？盧秀燕稱如實申報、一切合法

台中市長選戰還沒正式開打，國民黨與民進黨雙方候選人就先陷入麻煩之中，台中市長林佳龍陷入草率與一人公司簽下千億海水採礦 MOU 的負面消息，今(20)日代表國民黨參選的立委盧秀燕也被爆料，歷屆選舉的政治獻金有超過一半的錢，都流向特定羚羊和忽必烈兩間傳播公司。
據傳，羚羊和忽必烈兩家公司是盧的家人開的，因此盧的政治獻金出現疑似「左手拿給右手」洗錢情事，把捐款放入自家人口袋。更有爆料指出，盧秀燕踏入政壇 20 多年來，財產申報資料從原本負債三千多萬，到現在累積總計一千六百萬元資。
據指出，忽必烈公司登記地址就是盧秀燕服務處，而且忽必烈董事長廖瑞芳、經理人廖瑞華，就是盧的先生廖述嘉的姊姊，更令人側目的是，羚羊公司董事長盧秀玲，就是盧秀燕的妹妹。盧秀燕支付給羚羊、忽必烈等公司的總金額高達四千六百萬餘元。
針對外界爆料，盧秀燕今日下午兩點主動召開記者會表示，她歷次的選舉政治獻金皆如實申報，完全坦蕩蕩，禁得起台中市民 25 年來的檢驗。但反觀林佳龍的市府團隊，卻禁不起檢驗，只會使用烏賊戰術抹黑對手，規避民代監督，轉移千億海水採礦 MOU（合作意向備忘錄）騙局的焦點。
盧秀燕表示，日前接獲周刊詢問，質疑她在歷次選舉中有關宣傳支出申報項目中，有部分比例的錢都交給她親人所開設的公司，盧秀燕強調，基於選戰時效性及保密性，將相闗業務交由信任的公司執行，在選戰中極為普遍，也為現行法律所允許。