政治獻金進家人公司？盧秀燕稱如實申報、一切合法

台中市長選戰還沒正式開打，國民黨與民進黨雙方候選人就先陷入麻煩之中，台中市長林佳龍陷入草率與一人公司簽下千億海水採礦 MOU 的負面消息，今(20)日代表國民黨參選的立委盧秀燕也被爆料，歷屆選舉的政治獻金有超過一半的錢，都流向特定羚羊和忽必烈兩間傳播公司。

據傳，羚羊和忽必烈兩家公司是盧的家人開的，因此盧的政治獻金出現疑似「左手拿給右手」洗錢情事，把捐款放入自家人口袋。更有爆料指出，盧秀燕踏入政壇 20 多年來，財產申報資料從原本負債三千多萬，到現在累積總計一千六百萬元資。