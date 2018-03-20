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統一超單店銷售額 長期目標上看10萬

中央社2018/03/20 15:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北20日電）統一超商展店已分布全台333個鄉鎮，今年將持續發展特色店與大店格，目前單店PSD（每日銷售額）近新台幣8萬元，總經理陳瑞堂表示，長期將往10萬元目標邁進。

2005年開始至今，統一超陸續導入全店行銷、CITYCAFE、ibon上線、大店格、TK、特色店等策略，目前單店PSD（每日銷售額）將近新台幣8萬元。

陳瑞堂表示，長期將往10萬元目標邁進，他坦言，過去的平均紀錄，得花5、6年的時間才增加1萬元。換言之，要達到10萬元，還需要一段時間，他也開玩笑地說「有生之年看得到」。

剖析統一超業務各面向，在門市方面，7-Eleven展店已分布全台333個鄉鎮，其中特色店達831間，今年將聚焦40坪以上的大店格發展，目標占比達4成，特色店將達1150店。

CITY CAFE也持續提升與創新，今年將持續擴大經營精品咖啡市場，深耕冷萃咖啡和精品豆，期望年底前將分別導入100店。

此外，今年ichannel正式更名為openchannel，陸續導入4G網路，新增直播功能，互動更即時，內建的人臉辨識系統蒐集消費者觀看行為數據，未來也將攜手LINE合作。

會員方面，7-Eleven去年整合會員機制，預估到2018年底Open point VIP會員將達120萬人；iCash發卡量年底挑戰2000萬張。

目前7-11提供17種非現金支付方式，去年使用人次已超過3億人次，未來希望非現金支付占比達到25%。（編輯：張均懋）1070320

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