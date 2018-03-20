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中央社

一週十萬人次類流感就醫 氣溫降疫情蠢動

中央社2018/03/20 15:07
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北20日電）流感疫情逐漸趨緩，但上週類流感門急診仍有超過10萬人次就診。疾管署提醒，流感還在流行期，且近日氣溫將明顯下降，民眾仍要提高警覺。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉今天在疫情週報表示，根據統計，上週（3月11日至3月17日）類流感門急診就診為量10萬2677人次，與前一週持平。社區流感病毒陽性件數呈下降趨勢，檢出病毒以B型為主。

上週新增25例流感併發重症確定病例，其中23例未接種本季流感疫苗；另新增11例流感死亡個案，其中10例有慢性病史，10例未接種本流感季疫苗。

疾管署防疫醫師吳佩圜表示，25例流感併發重症患者，年齡分布在13至88歲間。13歲患者併發神經學症狀，但現在已經康復出院。11例死亡個案的病程發展都很類似，一開始是感冒症狀，後來出現呼吸急促、衰竭和喘，併發肺炎或敗血症過世。

郭宏偉表示，未來一週疫情，流感整體疫情走勢逐漸趨緩，但近期氣溫變化大，疫情走勢可能出現上下波動。

疾管署副署長莊人祥說，流感疫情有趨緩跡象，門急診就診人數和上週持平，幸好重症個案數有明顯減少。但近日又有冷氣團來襲，民眾應保持警覺，不要輕忽流感嚴重性。

自2017年10月1日起累計635例流感併發重症確定病例，其中99例經審查為流感相關死亡病例；確定及死亡病例感染型別以B型為多，均佔8成。

疾管署呼籲，民眾出入人潮眾多的場所務必做好手部及呼吸道衛生，65歲以上成人、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等高危險群應格外留意自身健康。（編輯：陳清芳）1070320

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