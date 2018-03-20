一週十萬人次類流感就醫 氣溫降疫情蠢動

（中央社記者陳偉婷台北20日電）流感疫情逐漸趨緩，但上週類流感門急診仍有超過10萬人次就診。疾管署提醒，流感還在流行期，且近日氣溫將明顯下降，民眾仍要提高警覺。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉今天在疫情週報表示，根據統計，上週（3月11日至3月17日）類流感門急診就診為量10萬2677人次，與前一週持平。社區流感病毒陽性件數呈下降趨勢，檢出病毒以B型為主。

上週新增25例流感併發重症確定病例，其中23例未接種本季流感疫苗；另新增11例流感死亡個案，其中10例有慢性病史，10例未接種本流感季疫苗。