感冒搭飛機 研究：鄰座乘客較可能中鏢

研究說：「坐在染病乘客周邊一、兩排內的乘客，感染機率有8成以上。」

研究人員研究10個跨洲航班，仔細追蹤乘客移動狀況，估算類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和流行性感冒等常見呼吸道感染疾病的中鏢機率，這些會經由飛沫和接觸傳染。

（中央社邁阿密19日綜合外電報導）美國研究人員今天表示，傳染病患者搭飛機，確實會感染其他乘客，但主要是坐在隔壁或附近的乘客較可能「中鏢」。

「至於其他乘客，感染的可能性不到3%。」

研究人員也警告，平均每個航班有4.6名乘客，可能被患有傳染病的機組人員感染。

這項由艾莫瑞大學（Emory University）和喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）研究人員主導的研究指出：「因此，空服員生病時不要搭機，這點必須注意。」

好消息是公共衛生準則通常是更進一步，力促坐在染病乘客周邊兩排內的乘客接受某些傳染病的監測。

未參與研究的林諾克斯山醫院（Lenox HillHospital）急診醫師格雷特（Robert Glatter）表示，根據這項研究，有人咳嗽或打噴嚏，坐在兩排外的乘客感染風險大減。「這與傳統上認為有人在機艙內任何地方咳嗽或打噴嚏，全機乘客將受感染的看法相反。」

這項研究是在流感季節期間所做。格雷特表示，這項研究報告說，僅有一人咳得很厲害，「這常常不是搭機民眾的經驗」。

機上小桌板和安全帶經過呼吸道疾病病毒測試，也沒有顯示病毒痕跡，顯示說多數疾病是經由打噴嚏和咳嗽傳播，不是落在表面或地上的飛沫。

格雷特說：「好好注意洗手或使用手部清潔劑，仍是搭機期間減少染病風險的重要方法。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1070320