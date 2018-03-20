自駕車撞死行人 警方：Uber可能沒錯

（中央社亞利桑那州坦佩19日綜合外電報導）共乘服務巨擘優步（Uber）的自動駕駛車今天在美國亞利桑那州撞死一名正在過馬路的女性，是首起自駕車撞死人的案例，但坦佩警察局長表示錯可能不在優步。
路透社報導，坦佩（Tempe）警官艾爾考克（Ronald Elcock）在記者會中說：「這名行人沒有走在斑馬線上，她一走上車道就被撞到。」他表示，他還不清楚死者赫茲柏（Elaine Herzberg）當時走上車道跟這輛自駕車距離有多近。
「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，坦佩警察局長莫伊爾（Sylvia Moir）表示，看了自駕車所拍的影片後，「就能非常清楚瞭解，不管是哪一種（自動駕駛或人類駕駛）模式都很難避免發生衝撞，因為她從陰影處出來後，突然走上車道」。
莫伊爾告訴「舊金山紀事報」：「我初步懷疑優步這起意外可能不是優步的錯。」但她沒有排除將這輛優步自駕車操作人移送法辦的可能。
路透社詢問關於莫伊爾的說法時，坦佩警察局在聲明中表示：「坦佩警察局並沒有決定這起汽車碰撞事故是誰的過失。最終會將調查報告呈交給馬里科帕郡（Maricopa County）檢察官辦公室進行檢視以及可能的起訴。」
坦佩當局和聯邦官員還在調查這起事件。加拿大運輸部也表示將檢視事故來龍去脈。優步也有在加拿大進行自駕車測試。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1070320