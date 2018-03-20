自駕車撞死行人 警方：Uber可能沒錯

（中央社亞利桑那州坦佩19日綜合外電報導）共乘服務巨擘優步（Uber）的自動駕駛車今天在美國亞利桑那州撞死一名正在過馬路的女性，是首起自駕車撞死人的案例，但坦佩警察局長表示錯可能不在優步。

路透社報導，坦佩（Tempe）警官艾爾考克（Ronald Elcock）在記者會中說：「這名行人沒有走在斑馬線上，她一走上車道就被撞到。」他表示，他還不清楚死者赫茲柏（Elaine Herzberg）當時走上車道跟這輛自駕車距離有多近。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，坦佩警察局長莫伊爾（Sylvia Moir）表示，看了自駕車所拍的影片後，「就能非常清楚瞭解，不管是哪一種（自動駕駛或人類駕駛）模式都很難避免發生衝撞，因為她從陰影處出來後，突然走上車道」。