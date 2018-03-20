南臺科大與金華社區　攜手打造長期照護高齡友善社區

南臺科技大學高齡服務學士學位學程與電機工程系所組成的「高齡福祉服務團隊」落實大學社會責任有成，今（20）日舉辦「打造高齡友善社區成果發表會」，場面熱絡。
此次活動以園遊會競賽的方式呈現成果，除了師生課程投入及計畫活動展示外，更有金華里長輩展現他們最驕傲的青銀共創嘉年華活動參賽，共有13組參賽隊伍，會中邀請南臺科大主管、社區長輩、貴賓及校內學生進行體驗活動與投票。
高齡服務學士學位學程主任陳美珠表示，面對高齡社會的來臨，在地老化與健康老化是目前各先進國家發展長照最主流的政策，因此協助高齡者在社區中過著快樂、健康、自主、有尊嚴，而友善安適的生活是首當其衝之要務。
創新醫材暨照護產學技術研發中心主任杜翌群表示，科技的導入是未來高齡社區友善化的重要工具，如何打造貼近長者且具溫度的各項系統，輔助目前的社工、醫療、保健等工作，是所有高齡社區必須面對的重要課題。
南臺科大代理校長盧燈茂表示，南臺科大一直以來都相當重視大學社會責任的落實，並將「善盡社會責任」納入校務發展之主軸計畫，今年更獲得教育部高教深耕計畫私立科大最高之1.7億的補助，其中USR計畫已列入重要的工作事項。
盧燈茂說，因應台灣高齡社會的到來，「攜手打造高齡友善社區」是南臺科大相當重視的在地責任之一，此次與金華社區合作的高齡福祉服務團隊，就是跨院、跨領域的整合團隊，攜手金華社區成為一個具國際WHO認證的高齡友善社區，接著擴散至其他鄉里社區，逐步打造台南市為「高齡友善城市」。