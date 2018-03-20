南臺科大與金華社區　攜手打造長期照護高齡友善社區

南臺科技大學高齡服務學士學位學程與電機工程系所組成的「高齡福祉服務團隊」落實大學社會責任有成，今（20）日舉辦「打造高齡友善社區成果發表會」，場面熱絡。

此次活動以園遊會競賽的方式呈現成果，除了師生課程投入及計畫活動展示外，更有金華里長輩展現他們最驕傲的青銀共創嘉年華活動參賽，共有13組參賽隊伍，會中邀請南臺科大主管、社區長輩、貴賓及校內學生進行體驗活動與投票。

高齡服務學士學位學程主任陳美珠表示，面對高齡社會的來臨，在地老化與健康老化是目前各先進國家發展長照最主流的政策，因此協助高齡者在社區中過著快樂、健康、自主、有尊嚴，而友善安適的生活是首當其衝之要務。