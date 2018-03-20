賣上海星巴克 統一超總座：影響比預期少

（中央社記者江明晏台北20日電）統一超商去年處分上海星巴克股權，總經理陳瑞堂今天表示，市場預期統一超獲利出現缺口，但今年1月、2月營運仍然有2位數成長，「不擔心獲利缺口，影響比預期少很多」。

統一超去年處分上海星巴克股權，交易金額為新台幣252.52億元，處分利益210.71億元，同時，統一超去年向美國收購台灣統一星巴克股權，交易為金額54.23億元，台灣星巴克成為統一集團100%轉投資公司。

統一超今天舉行年度媒體記者會，陳瑞堂表示，統一超去年稅後淨利達到310.2億元，排除星巴克股權交易因素，獲利仍達到約100億元，每股盈餘也超過10元，本業表現亮眼，同時觀察今年1月、2月營運仍然有2位數成長，「不擔心獲利缺口，影響比預期少很多」，首季財報也預期會有不錯成果。