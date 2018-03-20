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政治

「L先生」繼任露國大使　私下來台一周熟悉交接

記者林仕祥／台北報導2018/03/20 15:41
▲外交部拉丁美洲及加勒比海司司長周麟表示，聖露西亞駐台大使繼任人選將於近日公布。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.20）
▲外交部拉丁美洲及加勒比海司司長周麟表示，聖露西亞駐台大使繼任人選將於近日公布。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.20）

聖露西亞駐台大使艾曼紐（Hubert Emmanuel）今（20）日離任，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長周麟透露，聖露西亞非常重視與我的邦誼，繼任大使 L 姓先生希望能夠「無縫接軌」，日前已私下來台一周交接，等到相關程序完備後，就會宣布 L 姓先生是誰，「日期不會太晚」。

周麟說，這名 L 先生之前沒來過亞洲，他是在 3 月初來到台灣了解大使館、人員、交通運作情況，以便順利接掌之後的工作。L 先生在露國相當有份量，曾擔任過觀光部次長，駐法、駐德、世貿組織大使等職位，有外交經驗，嫻熟英語、法語。

周麟說，他私底下曾和 L 先生吃過飯，對方真誠的說，對未來擔任駐台大使很期待，在看了台灣進步的情形，更開心的說「日後工作會很愉快」，也一定會順利促進台露雙邊各方交流。

此外，針對友邦外長來台後續，周麟表示，因為友邦外長在處理國內事務，因此行程稍做調整，目前大致上已經確定，有些確定 3 月底訪台，有些延到 4 月初，外交部近日就會宣布。

聖露西亞為我國 20 個友邦之一，位於加勒比海地區，首都為卡斯翠，語言為英文，全國面積約 616 平方公里，人口數約 16 萬 3,922 人，主要信奉天主教、英國國教。
 

關鍵字聖露西亞周麟外交部艾曼紐大使
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