「L先生」繼任露國大使　私下來台一周熟悉交接

聖露西亞駐台大使艾曼紐（Hubert Emmanuel）今（20）日離任，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長周麟透露，聖露西亞非常重視與我的邦誼，繼任大使 L 姓先生希望能夠「無縫接軌」，日前已私下來台一周交接，等到相關程序完備後，就會宣布 L 姓先生是誰，「日期不會太晚」。

周麟說，這名 L 先生之前沒來過亞洲，他是在 3 月初來到台灣了解大使館、人員、交通運作情況，以便順利接掌之後的工作。L 先生在露國相當有份量，曾擔任過觀光部次長，駐法、駐德、世貿組織大使等職位，有外交經驗，嫻熟英語、法語。