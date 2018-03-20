接管安邦後 李克強：該戳的膿包還是要戳

（中央社台北20日電）中國政府稍早前宣布接管近年高調擴張的安邦保險集團。中國國務院總理李克強今天進一步表示，監管部門最近的主動出手，主要是不讓點狀風險擴散，而未來「該戳的膿包還是要戳」。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議上午在北京閉幕。

據中國網報導，有陸媒在會後舉行的中外記者會中詢問，官方是否將繼續對保險類和金融類企業採取強制性措施，李克強回答時作了上述表示。

他說，中國經濟的基本面是好的，金融運行也是穩健的，有能力防範、也不會出現系統性金融風險。但是中國經濟總量已達人民幣80餘兆元，銀行資產有250餘兆元，「沒有點風險，那是不可能的」。