接管安邦後 李克強：該戳的膿包還是要戳

（中央社台北20日電）中國政府稍早前宣布接管近年高調擴張的安邦保險集團。中國國務院總理李克強今天進一步表示，監管部門最近的主動出手，主要是不讓點狀風險擴散，而未來「該戳的膿包還是要戳」。
中國第13屆全國人民代表大會第一次會議上午在北京閉幕。
據中國網報導，有陸媒在會後舉行的中外記者會中詢問，官方是否將繼續對保險類和金融類企業採取強制性措施，李克強回答時作了上述表示。
他說，中國經濟的基本面是好的，金融運行也是穩健的，有能力防範、也不會出現系統性金融風險。但是中國經濟總量已達人民幣80餘兆元，銀行資產有250餘兆元，「沒有點風險，那是不可能的」。
李克強不諱言，中國金融領域有一些違法違規行為在興風作浪。「最近我們監管部門主動出手、果斷處理，就是要讓這些點狀的風險不擴散，該戳的膿包還是要戳，否則也有道德風險。」
李克強指出，「未來有類似的問題出現，我們還會堅決地處置」。
中國政府2月23日公告，有中共「紅二代」背景的安邦保險集團股份有限公司前董事長吳小暉因涉嫌經濟犯罪遭提公訴。官方自23日起接管安邦，期限一年。
安邦集團近年來高調擴張，包括收購了紐約知名地標華爾道夫飯店（Waldorf Astoria Hotel）。外媒分析，中國政府的接管措施凸顯安邦「大到不能倒」，也曝露了相關行業的監管缺失。
對此，李克強說，中國政府在本次機構改革中合併了銀行業監督管理委員會（銀監會）及保險監督管理委員會（保監會），就是要防止發生規避監管的行為。（編輯：周慧盈/馮昭）1070320