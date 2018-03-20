查諷扁行動劇 陳師孟盼司法官有同理心

（中央社記者王淑芬、劉麗榮高雄20日電）監委陳師孟今天南下調查檢察官編導「諷扁行動劇」，他說，調查目的不在於懲處或彈劾，希望司法官對於被剝奪人權者有多一點同理心，盼他們也向前總統陳水扁表達歉意。

陳師孟走馬上任監察委員，將檢察官編導諷陳水扁舞台劇列為首件調查案，顯見他的重視程度。

陳師孟上午受訪表示，上次與陳水扁碰面是在去年10月的一場餐會上，但當時沒有太多時間互動。這次訪查陳水扁，是要了解諷扁舞台劇的情形，會提出當時諷扁行動劇的一些問題。

陳師孟說，將優先詢問陳情人、受害人，再詢問加害者和政府機關相關人員，再把他們的說法詢問陳情人、受害人。因此，在最後結案前，會再就案件陳述詢問陳水扁。