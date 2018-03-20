NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈巡邏警網攔檢　毒蟲手握毒品就逮經濟部傳統產業創新加值中心開幕不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

查諷扁行動劇 陳師孟盼司法官有同理心

中央社2018/03/20 15:24
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者王淑芬、劉麗榮高雄20日電）監委陳師孟今天南下調查檢察官編導「諷扁行動劇」，他說，調查目的不在於懲處或彈劾，希望司法官對於被剝奪人權者有多一點同理心，盼他們也向前總統陳水扁表達歉意。

陳師孟走馬上任監察委員，將檢察官編導諷陳水扁舞台劇列為首件調查案，顯見他的重視程度。

陳師孟上午受訪表示，上次與陳水扁碰面是在去年10月的一場餐會上，但當時沒有太多時間互動。這次訪查陳水扁，是要了解諷扁舞台劇的情形，會提出當時諷扁行動劇的一些問題。

陳師孟說，將優先詢問陳情人、受害人，再詢問加害者和政府機關相關人員，再把他們的說法詢問陳情人、受害人。因此，在最後結案前，會再就案件陳述詢問陳水扁。

陳師孟與3名調查官在下午1時50分抵陳水扁位在高雄市美術館園區的住家。

陳師孟告訴中央社記者，調查的目的不在於懲罰或是彈劾什麼人，是希望司法官有多一點人權觀念，尤其對被剝奪自由的人，多一點同理心、同情心，也希望有參與的人員反省，並向陳水扁表達歉意，這樣就達到教育目的；如果沒有，則會考慮或研議（懲處）。

他說，對陳水扁的訪查會有兩次，除了今天還會有下一次。

「諷扁行動劇」是在2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，陳師孟認為司法官蓄意影響社會輿論，影響台灣的國際形象，因此申請自動調查相關機關有無行政違失責任。這也是陳師孟上任監委後的第一個調查案件。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070320

接管安邦後 李克強：該戳的...陸網軍來襲 海外台灣社群...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan