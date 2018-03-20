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今日廣場》白琉璃／八放世代　可知道年輕人內心的吶喊？

文／白琉璃2018/03/20 15:49
▲根據人力銀行統計，2017年就業市場薪資起薪最高的是建築營造／不動產相關，最低的職務是幼教才藝／補習進修。（圖／NOWnews資料照）
▲根據人力銀行統計，2017年就業市場薪資起薪最高的是建築營造／不動產相關，最低的職務是幼教才藝／補習進修。（圖／NOWnews資料照）

我是一個藝術工作者，從小因為家境不好，所以10歲就去讀劇校開始了住校習藝的求學過程，15歲的我已經背負了經濟生活壓力，開始半工半讀直到研究所畢業，這一路非常的辛苦，更發現台灣是一個很不重視文化的地方，往往許多小型劇團得不到政府的經費補助，撐不下去而關門，一般人看到的只是一間劇團關門了，但其實是文化的傳習從此終止了這麼嚴重的問題，文化是國家的命脈，沒有好的文化，怎有好的經濟？

我的同學中有些一畢業就遠嫁美國，或者直接到對岸發展而離鄉背井，只因為那邊的賺的錢比較多，更有多數是直接轉行的，文化產業在食、衣、住、行、育、樂中排行最後一位，當人的最基礎所需得以完整，才會有剩下的能力來學藝術，然而經濟衰糜，薪資倒退17年，物價卻飆漲了好幾倍了，就拿我小時候最常吃的陽春麵來說，那個時候一碗只要5元，而現在要50元一碗了，薪資不漲物價漲，真的讓人民生活苦哈哈！台灣人民面對低薪資、高物價的社會現況，殊不知未來在哪裡？而台灣也正進入「八放世代」處境，年輕人放棄戀愛、結婚、生子、買房、放棄人際關係、甚至連夢想、希望都放棄的「7放世代」，最後台灣自然走入阿公阿嬤放棄抱孫的「八放世代」。「八放世代」背後帶來的少子化、及人口老化帶來的社會負擔程度可想而知。台灣曾號稱亞洲四小龍的今天，為何會如此悽慘！ 

我很熱愛台灣這顆土地，也熱愛我的文化工作，因為少子化的衝擊學生也越來越少了，除了要顧肚子之外，還要對抗惡劣的法稅環境，稅務員為領取稅務獎勵金，沒有來由的開單時有聽聞，致內資企業縮小經營規模，外資出走且不來，怡和創投集團董事長說，「過去我曾在跨國公司決策單位服務，經常審閱來自各地的投資案，對案件的各項細節，包括水電、資源、人才、法令、稅制等都要經過詳細調查與評估。然而如果在投資區域的『風險度』及『穩定性』有所疑慮的話，即使其他條件得分再高，公司也不會投資」，因此改善稅制是吸引外資來台的重要因素，才能許青年一個充滿夢想的未來。

●作者：白琉璃／藝術工作者

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com 

關鍵字今日廣場八放世代稅制薪資投資案
統一超再拚營運高峰　持續推動三寶

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