今日廣場》白琉璃／八放世代　可知道年輕人內心的吶喊？

我是一個藝術工作者，從小因為家境不好，所以10歲就去讀劇校開始了住校習藝的求學過程，15歲的我已經背負了經濟生活壓力，開始半工半讀直到研究所畢業，這一路非常的辛苦，更發現台灣是一個很不重視文化的地方，往往許多小型劇團得不到政府的經費補助，撐不下去而關門，一般人看到的只是一間劇團關門了，但其實是文化的傳習從此終止了這麼嚴重的問題，文化是國家的命脈，沒有好的文化，怎有好的經濟？

我的同學中有些一畢業就遠嫁美國，或者直接到對岸發展而離鄉背井，只因為那邊的賺的錢比較多，更有多數是直接轉行的，文化產業在食、衣、住、行、育、樂中排行最後一位，當人的最基礎所需得以完整，才會有剩下的能力來學藝術，然而經濟衰糜，薪資倒退17年，物價卻飆漲了好幾倍了，就拿我小時候最常吃的陽春麵來說，那個時候一碗只要5元，而現在要50元一碗了，薪資不漲物價漲，真的讓人民生活苦哈哈！台灣人民面對低薪資、高物價的社會現況，殊不知未來在哪裡？而台灣也正進入「八放世代」處境，年輕人放棄戀愛、結婚、生子、買房、放棄人際關係、甚至連夢想、希望都放棄的「7放世代」，最後台灣自然走入阿公阿嬤放棄抱孫的「八放世代」。「八放世代」背後帶來的少子化、及人口老化帶來的社會負擔程度可想而知。台灣曾號稱亞洲四小龍的今天，為何會如此悽慘！