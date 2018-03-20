全球城市生活品質評比　台灣僅台中、台北入榜

Mercer是全球權威諮詢機構，每年進行生活品質調查，今年調查指標包含政治穩定程度、醫療、教育、交通等，針對全球231個城市進行評比，台灣被列入調查的城市只有台北與台中，分別為84名、101名，與去年相同的調查比較，台北進步1名，台中則維持去年的101名。

美國人力資源諮詢公司美世（Mercer）公布2018生活品質調查結果，針對全球231個城市進行評比，台灣被列入調查的城市僅台中及台北，台北名列第84名、台中第101名，更勝過103名的上海、119名的北京等知名城市。台中市政府對此表示，會繼續努力，讓台中生活品質更好，歡迎更多國際友人到台中生活，體會台中的人情味。

市府表示，市長林佳龍上任以來，始終以「生活首都‧宜居城市」為施政核心，台中位處台灣中部，南來北往搭乘高鐵形成一日生活圈，交通便利，且氣候宜人，食衣住行育樂很方便；且市府不斷推動各項有利生活的社福、青創、教育、交通等政策，讓台中生活品質變得越來越好，更使得台中人口成長持續向上提升，去年也晉升為台灣第二大城。



▲台中托育一條龍補助。（圖／資料照片 , 2018.3.20)



▲「摘星計畫」則利用閒置公有建築物及園區，鼓勵青年創業。（圖／資料照片 , 2018.3.20)

市府指出，台中市政府打造宜居城市的政策相當多元，希望盡力照顧社會每個階層。例如「托育一條龍」補助，分攤父母養育小孩的壓力；一萬戶「三好一公道」社會住宅興建計畫及租屋補助，讓市民更容易購屋或租屋；「摘星計畫」則利用閒置公有建築物及園區，鼓勵青年創業，實現夢想。

銀髮族照顧方面，市府推出「托老一條龍」政策，整合政府、社區、醫療等資源，從健康時期的預防準備，到失能階段的長期照顧，依據長者健康狀況分別規劃長青學苑、長青快樂學堂、多功能日間托老、多元照顧中心等，透過一條龍照顧體系，落實「生活首都‧宜居城市」的施政願景。

交通部分，為提供民眾優質大眾運輸服務，市府推動多項公車改革措施，例如公車10公里免費，也因應通勤就學需求推出跳蛙式幹線公車，並透過電子票證刷卡資料、補貼數據及公車動態資訊等進行大數據分析，逐步調整路線及班次，讓交通更便利，民眾上學、上班也更加方便，有效發揮磁吸效應。

對於這次Mercer調查的肯定，市府表示，繼續努力，讓台中變成更宜居、更適合生活的城市，歡迎大家到台中居住、生活，感受台中美麗的人文風情。