NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈經濟部傳統產業創新加值中心開幕失世界第一　戴資穎：積分再賺就好不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
地方

全球城市生活品質評比　台灣僅台中、台北入榜

記者柳榮俊／台中報導2018/03/20 15:48
▲美國人力資源諮詢公司美世（Mercer）針對全球231個城市進行評比，台灣僅台中及台北入榜。（圖／取自Mercer官網 , 2018.3.20)
▲美國人力資源諮詢公司美世（Mercer）針對全球231個城市進行評比，台灣僅台中及台北入榜。（圖／取自Mercer官網 , 2018.3.20)

美國人力資源諮詢公司美世（Mercer）公布2018生活品質調查結果，針對全球231個城市進行評比，台灣被列入調查的城市僅台中及台北，台北名列第84名、台中第101名，更勝過103名的上海、119名的北京等知名城市。台中市政府對此表示，會繼續努力，讓台中生活品質更好，歡迎更多國際友人到台中生活，體會台中的人情味。

Mercer是全球權威諮詢機構，每年進行生活品質調查，今年調查指標包含政治穩定程度、醫療、教育、交通等，針對全球231個城市進行評比，台灣被列入調查的城市只有台北與台中，分別為84名、101名，與去年相同的調查比較，台北進步1名，台中則維持去年的101名。 

市府表示，市長林佳龍上任以來，始終以「生活首都‧宜居城市」為施政核心，台中位處台灣中部，南來北往搭乘高鐵形成一日生活圈，交通便利，且氣候宜人，食衣住行育樂很方便；且市府不斷推動各項有利生活的社福、青創、教育、交通等政策，讓台中生活品質變得越來越好，更使得台中人口成長持續向上提升，去年也晉升為台灣第二大城。


▲台中托育一條龍補助。（圖／資料照片 , 2018.3.20)


▲「摘星計畫」則利用閒置公有建築物及園區，鼓勵青年創業。（圖／資料照片 , 2018.3.20)

市府指出，台中市政府打造宜居城市的政策相當多元，希望盡力照顧社會每個階層。例如「托育一條龍」補助，分攤父母養育小孩的壓力；一萬戶「三好一公道」社會住宅興建計畫及租屋補助，讓市民更容易購屋或租屋；「摘星計畫」則利用閒置公有建築物及園區，鼓勵青年創業，實現夢想。

銀髮族照顧方面，市府推出「托老一條龍」政策，整合政府、社區、醫療等資源，從健康時期的預防準備，到失能階段的長期照顧，依據長者健康狀況分別規劃長青學苑、長青快樂學堂、多功能日間托老、多元照顧中心等，透過一條龍照顧體系，落實「生活首都‧宜居城市」的施政願景。

交通部分，為提供民眾優質大眾運輸服務，市府推動多項公車改革措施，例如公車10公里免費，也因應通勤就學需求推出跳蛙式幹線公車，並透過電子票證刷卡資料、補貼數據及公車動態資訊等進行大數據分析，逐步調整路線及班次，讓交通更便利，民眾上學、上班也更加方便，有效發揮磁吸效應。

對於這次Mercer調查的肯定，市府表示，繼續努力，讓台中變成更宜居、更適合生活的城市，歡迎大家到台中居住、生活，感受台中美麗的人文風情。

關鍵字托育一條龍高鐵
到中國大陸旅遊　偷渡客：飄到台東台8線起點路段施工　夜間封閉道路

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan