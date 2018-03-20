聲稱到中國大陸旅遊　偷渡客：不知何故「飄」到台東

大武警察分局長王永吉於19日晚間在達仁分駐所值勤時，接獲民眾電話檢舉，於南田村莊內有外籍人士徘徊逗留、行跡可疑，疑似為凌晨偷渡上岸逃逸的偷渡犯。分局長王永吉獲報後立即率達仁分駐所警員黃健文、胡宸淯等人前往查緝，並查獲越南籍2女1男共3名偷渡犯。

日前屏東縣與台東縣界塔瓦溪海岸發生越南籍偷渡客搶灘，造成2名越南籍偷渡客溺斃死亡，警方與海巡人員當天在岸邊查獲3名越南籍偷渡犯及2名台籍人蛇集團成員。大武警察分局分局長王永吉率員警於19日晚間在台東縣達仁鄉又查獲3名越南籍偷渡犯。

警方盤查該3名偷渡犯時，該3名越南籍人士衣褲潮溼，並於褲頭有草屑等物，研判係日前凌晨於臺東縣、屏東縣交界塔瓦溪海邊偷渡上岸之越南籍在逃偷渡餘犯。調查發現，這3名偷渡犯均曾經以居留的簽證合法來台工作，在台工作期間因逃逸行方不明，曾被遣返回越南，沒想到3名偷渡客回越南後不到半年又偷渡來台。

警方在3名偷渡犯身上也發現攜帶美元、新台幣、越幣、人民幣等現鈔，共約值新台幣17萬元許。偷渡犯供稱，原計畫到中國大陸旅遊，不知為何橡皮艇會飄到台灣東部海邊，該3人說法口徑一致，顯有人蛇集團教戰，大武警察分局持續追查中。經偵訊，該3名偷渡犯以違反「入出國及移民法」移送台東地檢署偵辦。



▲3人原本有說有笑，似乎還不知道將要倒大楣。（圖／台東縣警局提供）



▲台東縣大武分局昨日接到民眾報案有可疑人物出現，警方獲報後逮捕3名偷渡客。（圖／台東縣警局提供）