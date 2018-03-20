邵庭臉書爆氣　轟農委會「你小孩有缺陷要不要殺掉？」

這項政策最快在下半年實施，邵庭覺得這項政策本末倒置，她在臉書發文表示，優質的培育業者會進行專業的培育檢測，減少先天的遺傳疾病，但是非法繁殖場為了牟利，並不像專業培育場會有專業檢測，認為政府應該要制裁這些非法業者，而非立法要求業者賠償，直呼這是本末倒置。

農委會新訂「犬貓買賣定型化契約範本」，規定犬貓購入48小時內出現發燒下痢等疾病，或1年內診斷出心臟病、耳聾等遺傳性缺陷，可要求業者賠償醫藥費或退還犬貓。愛動物的藝人邵庭，看到新規定覺得非常不合理，在臉書上爆氣怒罵：「那你生小孩有遺傳性疾病有缺陷，要不要殺掉？」

非常喜歡動物的邵庭，自己養了2隻狗4隻貓，之前還為了替她的寵物爭取更大的活度空間，砸下千萬買房子，目的就是希望她的毛小孩可以快樂的在庭院奔跑。

▼邵庭臉書全文：

那你生小孩有遺傳性疾病有缺陷 要不要殺掉？

我有

妥瑞症

甲狀腺機能亢進

重度近視

拇指外翻

這些除了近視不確定 其他肯定都是先天基因給我的

那是不是殺掉？

合法的優質的培育者

會在培育前做好基因檢測

透過專業技術 盡可能的減少先天性的遺傳疾病

讓品種基因裡面 更好更健康的基因延續

你不好好規範非法繁殖場

不認真處理繁殖煉獄亂配亂生

不控制非法源頭 不處理

反而立這種莫名其妙的法

看似很貼心很棒棒很替消費者想

但根本就是本末倒置到極點了啊

還是你以為 要賠貓狗 這些非法繁殖就會怕

不好意思

生命對他們來說都是屁

你要賠幾隻他們根本不痛不癢

反正一直非法亂配亂生

要幾隻就有幾隻

這樣就能約束？

根本想太多

這種法令頒布下去

難道不是在告訴民眾

非法的可以盡量買不用擔心

因為買到壞掉的可以換一隻新的哦

"買犬貓有保障"

你以為是什麼小甜心法令

根本就是包庇鼓勵非法繁殖的狗屁

再者

一隻有遺傳性疾病的貓貓狗狗

只要好好照顧

也是可以有不少年數的生命

你退回去給非法繁殖

你覺得他們會怎麼處理？

好好照顧給保健品給藥到他終老？

想太多！！！！

送回去被好好安樂沒有被丟水溝就偷笑了

祈禱不要剛好發情又被抓去生一堆吧

我們努力的想讓台灣的動保水準提高

一步一步的希望台灣人們對寵物是家人的觀念慢慢前進

我們努力倡導領養好棒棒 合法購買也沒有錯

重點是教養不棄養

最重要的是 抵制非法繁殖私家繁殖

政府卻永遠都在扯後腿

到底要多悲哀？？？？

到底！！！！！！！！！