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搭高鐵曾遇婦帶小孩逼讓位　她當媽後這麼做網讚翻

生活中心／綜合報導2018/03/20 15:53
▲一名女網友曾遭帶孩子的婦人逼讓位，當媽後以身作則，只要搭高鐵都會多買孩子的票，獲得網友大讚。圖為示意圖。（圖／資料圖片 ）
▲一名女網友曾遭帶孩子的婦人逼讓位，當媽後以身作則，只要搭高鐵都會多買孩子的票，獲得網友大讚。圖為示意圖。（圖／資料圖片 ）

「讓位」是應該的？近日一名女網友在網路上分享，多年前仍單身時買票搭高鐵，發現一名帶著 1 歲大孩子的婦人佔用自己座位，還反過來要求她讓位，遭她拒絕後不滿的起身並向朋友大抱怨。如今她成了 2 個孩子的媽，搭高鐵都會以身作則、多買孩子的票，認為「不要因為你有小孩就覺得別人應該禮讓你」，一番言論獲得上萬網友大讚直呼認同。

女網友在「爆廢公社」中表示，當時高鐵還未有自由座，買了票一上車就看見座位被一個婦人帶著 1 歲多的小孩坐著，當下她先上前禮貌告知「其中一個位置是我的唷」，婦人卻回答「妳可以去坐車廂內別的位置嗎？因為我還有一個小孩要坐」。

但女網友堅決說道「抱歉，我就是不想讓人趕，所以我想坐自己買的位置」，最後婦人才心不甘情不願將位子還她，卻拿起電話刻意大聲向朋友訴苦「內容大概是，我不肯讓位給她...之類的」。

如今，女網友也成了 2 個孩子的媽，帶著孩子們搭高鐵。她說，即使孩子還不到需要買票的年齡「可是我還是花錢再買一個位置」，就算之前只有一個孩子時還是會再多買票「我要說的是，不要因為你有小孩就覺得別人應該禮讓你」。

對此，網友們紛表示認同「我也是一直以來都買兩個位子，大人、小孩都舒服，也坐得理直氣壯。而且沒花錢買位子到底憑什麼要人讓位？」「我也會多買一個位置給自己孩子，有孩子不是天下無敵」、「我老婆帶一個一歲小孩搭高鐵也是買兩張，這樣小孩也比較有空間可以休息，老婆也不用一直抱著，舒服比較重要」，也有網友笑說「我都直接叫人起來，不然一張票要一千四百多耶！」「你應該也要打電話跟朋友說：有個媽媽帶小孩卻沒買小孩的票，硬要坐妳的位置」，建議女網友當時應加以反擊。

關鍵字高鐵讓位孩子以身作則占位
這種停車方式　網友：這才是老司機

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