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中央社

無人機處理交通事故 獲智慧城市創新應用獎

中央社2018/03/20 15:35
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）2018智慧城市論壇暨展覽即將登場，花蓮縣警察局交通隊長黃增樟推動無人機交通事故處理系統，獲得2018智慧城市創新應用獎。

智慧城市展主辦單位之一台北市電腦公會指出，花蓮縣警察局交通隊長黃增樟引進無人空拍機技術、取代交通員警現場目測與手繪的過程，大幅縮減事故處理時間，提升政府交通服務品質，獲得2018智慧城市創新應用獎，將於2018智慧城市展開幕式中頒獎，並在現場展示。

黃增樟與台灣科技大學資工系教授戴文凱合作，自行開發所需的技術模組，建立標準化的流程及易於操作的前端介面，整合既有道路事故處理流程，將現場作業時間縮減達三分之二。

根據花蓮縣交通隊在吉安分局轄區多次實驗的結果顯示，相關系統可將道路事故繪製時間，從目前的15分鐘到30分鐘、大幅縮減到6分鐘內，讓現場作業時程加速進行，且透過不斷校正空拍攝影的效率，已能精準呈現事故現場。

2018智慧城市論壇暨展覽將於3月27日到30日展出。公會預期，今年將有210家廠商參展，規模達1050個攤位，較去年成長17%。展覽期間舉辦專業論壇達63場次，比去年成長30%。展覽預計吸引國內外專業人數超過3萬人參與。（編輯：黃國倫）1070320

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