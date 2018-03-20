大學甄選超額 最多比4科總級分

由於競爭激烈的熱門校系，往往要以總級分定勝負，常遭高中教師批評，學生每科都要好，壓力實在太大。因此招聯會決議108學年起，將採計科目上限由5科降為4科，且禁止以總級分篩選。

大學甄選（繁星推薦、個人申請），使用學科能力測驗（學測）成績決定誰能通過第一階段。現行制度最多可篩選5科，如果通過的人數太多，則以總級分篩選。

（中央社記者陳至中台北20日電）大學甄選108學年度起，最多採計科目將從5科降為4科，超額時禁止篩選總級分（5科）。招聯會今天開會討論替代的超額篩選方式，建議最多比4科總級分，送交4月13日常委會討論。

然而，這麼一來就出現新問題，許多大學擔心只用4科且禁止用總級分，無法篩選出學生。招聯會今天召開教務長工作小組會議，討論各種配套措施。

招聯會執行秘書戴念華表示，今天會議中共有3個方案進行討論，最後決定採「校系所訂檢定、篩選、採計科目級分總和」。

戴念華表示，招聯會以106學年度資料模擬篩選結果，以總級分篩選的篩除率（越高越好）是33.77％，改以「校系所訂檢定、篩選、採計科目級分總和」的篩除率則是35.08％，反而更優。

戴念華表示，按照規定108學年度校系訂出的檢定、篩選、採計，加起來使用到的科目，不能超過4科範圍（現行是5科），因此學生如果志向明確，早早確定要報考的校系採計哪些科目，就能專注於那幾科，減輕許多壓力。

舉例來說，某校外文系107學年度採計5科，108學年度改採國文、英文、數學、社會（4科），超額篩選時最多也就只會用到4科成績。想報考的學生，就算自然科考的再差，也不會受影響。

戴念華表示，上述方案目前僅是「建議」，將送到4月13日常委會討論，才會正式定案。（編輯：陳清芳）1070320