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中央社

中高齡求職難 60歲婦人找到工作

中央社2018/03/20 15:45
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義市20日電）「年紀大，工作真的不好找！」耳順之年的楊淑真，被成衣工廠資遣7年後才找到新工作，但她不挑工作內容、努力學習，終於成為獨當一面的旅社「女將」。

「我60歲了，能夠進入有一甲子歷史的老旅社工作，還真是緣份！」楊淑真說，她結婚後，育有2名女兒，為了照顧孩子，起初接了一些成衣代工回家做。

等到女兒長大、不必接送上下學了，她就到成衣工廠上班，沒想到工作了7年，卻因公司業務縮編，遭到資遣而失業。

想自食其力的楊淑真，失業後四處投遞履歷表，但卻都石沉大海，她感嘆地說：「年紀大了，工作真的很難找，連汽車旅館清潔房務員也應徵不上。」

在到處碰壁的情況下，最後她鼓起勇氣踏進勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心，在熱心的就業服務員蔡玉雲的引介下，順利進入嘉義市玉山旅社任職。

蔡玉雲說，楊淑真很會做衣服，卻沒有其它專長及技能，但她很認真、肯學習，不挑工作內容；進入旅社任職3個月後，連最難控溫的虹吸壺咖啡也駕輕就熟。

如今，楊淑真不僅成為旅社正式員工，還可以獨當一面，一有空就會向投宿的背包客介紹旅社旁的北門驛一帶的發展史。

她說，旅社員工及投宿的背包客，年紀幾乎都比她小，能夠接觸各地來的年輕背包客，了解他們的想法與經驗，「蠻好玩的，也讓自己的心境變得更年輕。」

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋表示，楊淑真工作的玉山旅社，位於阿里山森林鐵路北門驛站前，是一棟有60年歷史的木造老旅社，原本已經歇業多年，2009年由一群文史工作者進行修復，重新開張，成為背包客造訪嘉義的落腳地。

柯呈枋指出，勞動部為創造就業機會，推出「多元就業」方案，楊淑真就是透過多元就業方案，重新進入職場；玉山旅社今年已聘用3名中高齡、1名原住民員工，為保持在地的文化歷史資產而努力。（編輯：劉政權）1070320

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