中高齡求職難 60歲婦人找到工作

（中央社記者江俊亮嘉義市20日電）「年紀大，工作真的不好找！」耳順之年的楊淑真，被成衣工廠資遣7年後才找到新工作，但她不挑工作內容、努力學習，終於成為獨當一面的旅社「女將」。

「我60歲了，能夠進入有一甲子歷史的老旅社工作，還真是緣份！」楊淑真說，她結婚後，育有2名女兒，為了照顧孩子，起初接了一些成衣代工回家做。

等到女兒長大、不必接送上下學了，她就到成衣工廠上班，沒想到工作了7年，卻因公司業務縮編，遭到資遣而失業。

想自食其力的楊淑真，失業後四處投遞履歷表，但卻都石沉大海，她感嘆地說：「年紀大了，工作真的很難找，連汽車旅館清潔房務員也應徵不上。」