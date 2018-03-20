這個神明很少見／東港開基共善堂　創始元老文案高府書

網路盛傳4/1即將舉行仙女送公文大賽，讓四值功曹跳出來為大眾澄清，真正傳遞公文的是祂們。在台灣有一位神明，除了公文傳輸之外，更是王爺的幕僚，地位更甚四值功曹，那就是東港開基共善堂的玉敕文案高府書卿，人稱獻圖伯。

如果沒有獻圖伯，就不會有東港開基共善堂的存在。日治時期，遠從台南府城請刑府千歲至東港行醫濟世，並創立東港開基共善堂。在此同時聘請郭榮耀先生南下指導家將，因此組織、陣法與今日白龍庵如意增壽堂相當類似，也是東港最早的家將團。共善堂家將團，另有堂號共意堂，並被稱為開基共善堂福州白龍庵五福大帝駕前什家將。