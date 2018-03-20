這個神明很少見／東港開基共善堂　創始元老文案高府書

網路盛傳4/1即將舉行仙女送公文大賽，讓四值功曹跳出來為大眾澄清，真正傳遞公文的是祂們。在台灣有一位神明，除了公文傳輸之外，更是王爺的幕僚，地位更甚四值功曹，那就是東港開基共善堂的玉敕文案高府書卿，人稱獻圖伯。
如果沒有獻圖伯，就不會有東港開基共善堂的存在。日治時期，遠從台南府城請刑府千歲至東港行醫濟世，並創立東港開基共善堂。在此同時聘請郭榮耀先生南下指導家將，因此組織、陣法與今日白龍庵如意增壽堂相當類似，也是東港最早的家將團。共善堂家將團，另有堂號共意堂，並被稱為開基共善堂福州白龍庵五福大帝駕前什家將。
獻圖伯姓高，生於光緒16年（西元1890年）6月21日，卒於民國36年（西元1947年）3月21日，享年57歲。依據地方耆老口述，獻圖伯在世時，東港某科迎王，大千歲報完銜頭，回代天府立即降筆宣報，獻圖伯被冊封為東港開基共善堂玉敕文案高府書卿。所以並非後人自行加封，而是其來有自。
高府書卿的職責形同王爺的智庫、幕僚，為王爺分憂解勞，比起24小時全職待命的猛男快遞四值功曹地位來得高一些。下回看到東港開基共善堂的什家將出陣時，別忘了有獻圖伯這位先賢，才有他們喔。
資料來源：
東港開基共善堂
東港開基共善堂高府書卿（獻圖伯）
玉敕文案高府書卿
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