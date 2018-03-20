李克強：中國有能力防範、不會出現系統性金融風險

但中國銀行的資本充足率和撥備覆蓋率高於國際標準。目前中國商業銀行法定存款準備金率在 15% 左右，相當於存了 20 多兆的準備金，或者叫做「風險準備金」。

中國國務院總理李克強今 (20) 日在 13 屆全國人大一次會議閉幕後的中外記者會上表示，中國經濟基本面好，金融運行穩健，有能力防範、也不會出現系統性金融風險。

李克強說，由於去年中國經濟穩中向好，財政超收超出預期，光中央財政就超收了 2500 多億元，因此今年主動調低赤字率，今年前 2 個月財政收入水達到 2 位數增長，對實現今年全年經濟社會發展的主要目標和未來發展的預期充滿信心和看好的，所以未來還會努力按這個方向持續調低赤字率。

李克強強調，調低赤字率並不意味著要改變積極財政政策的取向，除了信心表現，也為應對如果國際不確定因素增多、國內一些新的風險點出現而備足工具。

此外，金融領域也有一些違法違規行為或者規避風險的行為在興風作浪。李克強說，最近監管部門主動出手、果斷處理，就是要讓這些點狀的風險不擴散，該戳的「膿包」還是要戳，否則也有道德風險。而且在處理的過程中，也注意保護消費者的合法權益，積累了經驗。未來有類似的問題出現，還會堅決地處置。

李克強指出，這次機構改革把銀監會和保監會合併，也是要防止規避監管的行為以及非法集資的老問題發生，政府會保持打擊的力度，投資者千萬不要聽信那些非法集資者編造的竹籃子也可以打一筐水的神話。

