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整頓交通市容　中市府加強違停拖吊與取締

記者柳榮俊／台中報導2018/03/20 16:07
▲交通局將嚴重違停周遭區域，加強取締拖吊。（圖／市政府提供 , 2018.3.20)
▲交通局將嚴重違停周遭區域，加強取締拖吊。（圖／市政府提供 , 2018.3.20)

台中市政府持續整頓交通重要路段違規停車。交通局表示，公車停靠區拖吊執行3個月多月以來，共取締1,026輛次，也讓候車空間更安全；而台中轉運站周邊人行道經1個月強力拖吊及阻斷停放等措施，也有效改善違停狀況，還給行人更安全暢通步行空間，而大力整頓違停也獲得民眾與網友支持。未來將持續執法，讓台中交通秩序愈來愈好。

根據衛福部統計，道路交通事故30日內死亡人數初估值，台中市106年較105年減少44人，下降17%，降幅六都第二。交通局表示，車輛違規停放影響交通甚鉅，市府持續針對各交通重點地區加強取締。尤其是公車停靠區，因公車必須有足夠空間停靠路邊讓乘客上下車，一旦有其他車輛違停占用，公車停靠空間勢必被壓縮，從而影響道路正常行車速度與安全。過去3個多月市府加強執法，公車停靠區共取締拖吊1,026輛次，讓候車空間更安全友善。

另外，台中轉運站周邊之人行道，經1個月左右的整頓，採取強力拖吊及阻斷停放等策略作為後，已有效改善違停情形，還給乘客、行人更安全暢通的步行空間。

交通局長王義川表示，車輛違規停放影響交通安全、妨礙行人通行及市容景觀等，交通局與警察局為確保用路人通行權益與安全，現階段針對市中心、大里、太平、豐原、潭子、后里、神岡等地區，包括公車停靠區、轉運站、火車站、人行道、學校、醫院、停車場及嚴重違停等周遭區域，均持續強化巡查勤務，提高見警率，加強取締拖吊，即時排除交通阻礙，也希望減少民眾投機違規行為，讓通行及乘車環境更友善。

王義川表示，包括車站、商圈、學校、公車停靠區等地點違停，以及併排停車、人行道違停等，特別容易導致交通混亂，因此常是專案勤務執行地點及項目，對於市府加強取締違規車輛，很多民眾與網友也相當支持。交通局呼籲大家不要貪圖一時方便，造成他人的不便，也可有效降低發生交通事故的機會，未來仍將持續努力，讓道路交通更安全。

關鍵字公車停靠區台中轉運站
巡邏警網攔檢　毒蟲手握毒品就逮深澳電廠案　陳歐珀要捍衛呼吸權

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