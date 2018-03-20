整頓交通市容　中市府加強違停拖吊與取締

台中市政府持續整頓交通重要路段違規停車。交通局表示，公車停靠區拖吊執行3個月多月以來，共取締1,026輛次，也讓候車空間更安全；而台中轉運站周邊人行道經1個月強力拖吊及阻斷停放等措施，也有效改善違停狀況，還給行人更安全暢通步行空間，而大力整頓違停也獲得民眾與網友支持。未來將持續執法，讓台中交通秩序愈來愈好。

根據衛福部統計，道路交通事故30日內死亡人數初估值，台中市106年較105年減少44人，下降17%，降幅六都第二。交通局表示，車輛違規停放影響交通甚鉅，市府持續針對各交通重點地區加強取締。尤其是公車停靠區，因公車必須有足夠空間停靠路邊讓乘客上下車，一旦有其他車輛違停占用，公車停靠空間勢必被壓縮，從而影響道路正常行車速度與安全。過去3個多月市府加強執法，公車停靠區共取締拖吊1,026輛次，讓候車空間更安全友善。