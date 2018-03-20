丁滄源死信活投2萬多封 海角七號靈感來源

（中央社記者汪淑芬台北20日電）中華郵政公司今天舉行郵政節慶祝大會，並表揚績優從業人員；已退休的郵務稽察丁滄源獲頒公益服務特殊表現獎，他曾成功將2萬多封死信活投，也是電影「海角七號」靈感來源。
丁滄源死信活投的2萬多封信件中，最特別的是一封由日本寄來的郵件，他鍥而不捨花了2天時間找到收信人的後代，但收信人已往生10餘年。
丁滄源努力找收件人的感人的故事，就是讓導演魏德聖獲得靈感而創作的電影「海角七號」。
國片「海角七號」10年前曾在台灣造成轟動，電影描述一件從日本寄來的有7封情書的郵包，經過郵差阿嘉尋找寄件人60年前在台灣認識的收件人，是充滿感人浪漫的愛情故事。
「海角七號」的靈感就是來自丁滄源，真實故事也是一封來自日本、寫著日據時代的地址，但卻不是浪漫愛情故事。
丁滄源今天受訪說，當時他在雲林台西郵局工作，有一封來自日本的信件，收信地址卻是日據時代的地點，他花2天時間到處打聽才找到收件人，信件主要是日本一家電力公司寄來的新台幣40元股利。
丁滄源說，找到收件人住址時，才知收件人已過逝10年，但收件人的兒子相當感動，沒想父親往生10年，信封上還是據日時代地址，但信件卻能送到家人手中。
丁滄源說，對於收信人與寄件人，每一封信都是最重要的約會，郵務士擔認傳遞郵件的橋梁，完成投遞任務，是義務也是使命。
中華郵政公司代理董事長王國材說，丁滄源讓許多難寄到的信寄到了，丁滄源退休已10年，中華郵政一直欠他一個獎，一定要頒獎給他。
中華郵政感謝丁滄源對郵政的奉獻，堅守崗位，敬業樂群，稱讚他積極助人的精神，代表全體郵人的典範，也是郵人的標竿，特頒獎表揚。（編輯：劉政權）1070320