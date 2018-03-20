丁滄源死信活投2萬多封 海角七號靈感來源

（中央社記者汪淑芬台北20日電）中華郵政公司今天舉行郵政節慶祝大會，並表揚績優從業人員；已退休的郵務稽察丁滄源獲頒公益服務特殊表現獎，他曾成功將2萬多封死信活投，也是電影「海角七號」靈感來源。

丁滄源死信活投的2萬多封信件中，最特別的是一封由日本寄來的郵件，他鍥而不捨花了2天時間找到收信人的後代，但收信人已往生10餘年。

丁滄源努力找收件人的感人的故事，就是讓導演魏德聖獲得靈感而創作的電影「海角七號」。

國片「海角七號」10年前曾在台灣造成轟動，電影描述一件從日本寄來的有7封情書的郵包，經過郵差阿嘉尋找寄件人60年前在台灣認識的收件人，是充滿感人浪漫的愛情故事。