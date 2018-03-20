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北市校園一條龍幼兒托育 擴至12行政區

中央社2018/03/20 15:52
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北20日電）台北市教育局宣布，107學年度公立幼兒園2歲專班將新增34班，提供0到12歲托育與銜接教育的學校也將增加。屆時，台北市12個行政區都將有學校提供0到12歲托育與銜接教育服務。

台北市提供0到12歲「一條龍」托育與銜接教育的學校，設有社區公共托育家園，招收年滿6個月未滿2歲的幼兒，還有2歲幼兒專班、3到5歲混齡班及一般小學，意味家長只要將幼童送入托育家園，就有機會一路就讀到小學畢業。

台北市副市長陳景峻今天參訪南港區舊莊國小，了解校園活化餘裕空間，設置社區公共托育家園與增設2歲專班情形。

教育局指出，目前提供「一條龍」托育與銜接教育的11所學校，分布於台北市8個行政區。107學年度除了原本8個行政區，將有中山區、大同區、士林區和北投區的國小加入，使得提供「一條龍」托育與銜接教育的學校增加到37所。

將加入「一條龍」托育與銜接教育的學校包括：信義區永吉國小、中山區濱江國小、文山區辛亥國小、內湖區西湖國小和士林區文昌國小等26所學校。

至於公立幼兒園兩歲專班，107學年度將增加到77班，提供更多2歲幼童入園機會。

家長李小姐的女兒就讀於舊莊國小3到5歲混齡班，還有個2歲半的兒子。她表示，一般幼兒園註冊費要新台幣2萬多元，月費也要9000元以上；公立幼兒園學費只要1萬2000多元，月費約3000元，可省下不少教育費用。

李小姐說，希望兒子滿3歲後也能抽籤進到混齡班，未來兩個孩子在同一所學校，對家長更方便。

107學年度台北市公立幼兒園招生將於5月25日、27日登記抽籤，詳細資訊已公告在教育局網站。

台北市社會局婦幼科科長鐘雅惠指出，台北市設有36處社區公共托育家園，年底目標是增加到50處，目前有31處托育家園設置於校園內；大型公辦民營托嬰中心則有17處，今年預計增設3處。教育局協調釋出的校園空間經整理完成後，就會公告招生。（編輯：陳清芳）1070320

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