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中央社

台中港管制區禁垂釣 違者依法取締

中央社2018/03/20 15:53
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中20日電）釣魚活動成為熱門戶外休閒之一，台中港警隊提醒，除台中港區開放的三處釣客區外，港區其他地點都禁止垂釣，民眾若違規將依違反商港法取締，且從事活動應注意安全，避免意外。

台中港務警察總隊今天發布新聞稿表示，據估計目前台灣釣友總數約120萬人以上，其中海釣人口約占40%，中部地區以台中港為釣客最屬意的釣魚處所。

目前台中港開放釣魚的地點有三處，除北區的梧棲漁港內的北防坡堤外，南區釣魚區域一共有兩處，第一處為台電發電廠進水口100號碼頭預定地，規劃護坡堤且經整地興建圍籬及停車場，管理單位替每名釣客投保公共意外責任險。

第二處是火力發電廠出水口南端的海釣平台，為台中港最南端處，採取釣客自主管理，有廣幅的停車空間，全日24小時開放。

其他非開放垂釣的地點都屬管制區，且都設有告示牌，標示若違反商港法將處以新台幣600元以上3000以下罰鍰，並沒入釣具，切勿以身試法。

警方提醒，垂釣時一定要注意安全，應穿著救生衣及防滑鞋等安全裝備，由於台中港區常有陣風，應隨時注意氣候變化，避免在海況不佳時進行垂釣，管制區多無安全措施，危險性極高，警方將持續強力執法。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070320

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