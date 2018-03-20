NBA騎士擒殺公鹿 詹皇大三元歡迎洛夫歸隊

（中央社克里夫蘭19日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天迎接洛夫傷癒歸隊，「小皇帝」詹姆斯轟下40分，繳出本季第16場大三元，率領以124比117擊敗密爾瓦基公鹿。

法新社報導，稍早騎士宣布總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）由於健康因素離開球場，場上勝利為這難過一天寫下愉快的結局。

5度入選明星賽的騎士中鋒洛夫（Kevin Love），自1月30日左手骨折之後，今晚是他傷後復出首戰，攻下18分、抓7籃板。

暫代總教練執掌兵符的德魯（Larry Drew）表示：「洛夫帶給我們內線實質戰力，此外他還有外線能力。我想我們在禁區除了詹姆斯之外，真的很需要另外一名大將，這比什麼都重要。」