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中央社

NBA騎士擒殺公鹿 詹皇大三元歡迎洛夫歸隊

中央社2018/03/20 15:53
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社克里夫蘭19日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天迎接洛夫傷癒歸隊，「小皇帝」詹姆斯轟下40分，繳出本季第16場大三元，率領以124比117擊敗密爾瓦基公鹿。

法新社報導，稍早騎士宣布總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）由於健康因素離開球場，場上勝利為這難過一天寫下愉快的結局。

5度入選明星賽的騎士中鋒洛夫（Kevin Love），自1月30日左手骨折之後，今晚是他傷後復出首戰，攻下18分、抓7籃板。

暫代總教練執掌兵符的德魯（Larry Drew）表示：「洛夫帶給我們內線實質戰力，此外他還有外線能力。我想我們在禁區除了詹姆斯之外，真的很需要另外一名大將，這比什麼都重要。」

詹姆斯（LeBron James）整場比賽攻下40分，其中17分在第3節得手，率隊奠定勝基。

詹姆斯狂轟40分外，另有12籃板、10助攻，締造生涯第71場大三元，幫助騎士近4戰拿下3勝。

2度入選明星賽的公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）繳37分、11籃板、5助攻，個人本季第23場得分超過30分。

連3年闖進NBA總冠軍賽的騎士，目前在東區排名第3。（譯者：林宏翰/核稿：嚴思祺）1070320

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