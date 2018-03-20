福衛五號成就 國研院出小說讓青少年瞭解

（中央社記者朱則瑋台北20日電）國研院推出科普專書「氣象衛星任務檔案－大鳥村的夏日救援」，讓12歲至15歲的青少年透過有趣的劇情故事，深入了解台灣自製的福衛五號等太空成就。

國家實驗研究院去年發射遙測衛星福爾摩沙衛星五號，並預計在今年接續發射福衛七號，為了讓青少年了解台灣太空成就，找來國語日報社企畫編製，邀集資深科普作家胡妙芬與漫畫家曾建華、謝欣如共同完成。國研院今天舉辦新書發表會。

「氣象衛星任務檔案－大鳥村的夏日救援」以輕小說類型介紹衛星科技，並由700名分別來自台北市、新北市、新竹市、臺中市、臺南市、屏東縣學生票選決定書名，全書章節段落和字數也以多數青少年接受的科普閱讀長度來設計。