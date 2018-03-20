影／深澳電廠案　陳歐珀要與縣民一起捍衛呼吸權

環保署日前通過深澳火力發電廠環差審查案，民進黨提名宜蘭縣長參選人，同時也是立法委員的陳歐珀今（20）日表示，對於這個問題，他堅決捍衛人民的健康權及呼吸權，也就是只要影響宜蘭縣的好山好水，身為宜蘭唯一一席立委，絕對會與宜蘭縣民站在一起，捍衛健康權及呼吸權。

陳歐珀表示，宜蘭縣長期以來就是以「環保、觀光立縣」，「環保」不只是是宜蘭人要求的污染防治及節能減碳，甚至已經是宜蘭人的一種生活，一種價值，宜蘭人不能接受有環境疑慮的火力發電廠。陳歐珀指出，過去宜蘭深受和平火力發電廠的危害，至今心有餘悸。他要求經濟部等相關單位要在綠能發電的最高原則下，尋找再生能源替代性的可能性，而不應盲目或便宜行事的提供傳統的火力發電。