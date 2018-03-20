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催生洛夫文學館 金門盼成為現代詩地景

中央社2018/03/20 15:54
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）有「詩魔」之稱的洛夫去世，金門縣文化局計劃選擇適當時機為這位金門女婿舉辦紀念音樂會，局長呂坤和也期盼「洛夫文學館」能落腳金門，讓洛夫與他的詩成為金門的文學地景。

詩人洛夫昨天凌晨在台北榮總辭世，享壽91歲。藝文各界和金門鄉親在哀悼之餘，興建「洛夫文學館」的聲浪再起。

文化局長呂坤和表示，得知洛夫過逝，十分不捨。他說，原本去年7、8月間要邀請洛夫來金門開講，海報及邀請函都已發出去，卻因洛夫臨時生病，而取消計畫，沒想到再也沒有機會讓鄉親一睹洛夫風采。

媒體報導，洛夫將長眠於與妻子陳瓊芳相識處。呂坤和說，洛夫與陳瓊芳相識之處就是洛夫經典作品「石室之死亡」發想的地點─金門；文化局計劃選擇適當時機舉辦紀念音樂會，歡迎這位金門女婿永久落藉金門。

呂坤和說，他上任以來一直就構思將金沙鎮碧山的睿友學校籌設為「金門文學館」，後來因土地為私人所有而取消；而金門縣議員周子傑曾召集文化局、縣府建設處就建文學館拜訪洛夫，土地由建設處研擬，希望聽聽各界的聲音再作最後決定。

有「詩魔」之稱的洛夫逝世後，各界哀悼。文化部長鄭麗君稱讚洛夫是台灣現代詩領航人，將呈請總統明令褒揚。

此外，國立歷史博物館前館長張譽騰貼文支持在金門成立洛夫文學館，他認為，洛夫與金門淵源深厚，在金門興建洛夫文學館，保存和詮釋洛夫的文學遺產，應該是紀念洛夫的最好方式。

今年適逢八二三砲戰60週年。民國47年砲戰之後，兩岸「單打雙不打」對峙了20年。48年，洛夫到金門服役，正值兩岸冷戰期間，他在太武山武揚坑道寫下長詩成名作「石室之死亡」，也是電影「無岸之河」重要拍攝現場。

服役期間，洛夫結識東洲村女子陳瓊芳，成了金門女婿。半世紀後，2014年洛夫重回金門，為他撰寫的詩作「再回金門詩」碑揭幕。這首詩碑現在矗立在金門大學校園裡。

對於藝文界催生洛夫金門文學館，金門縣文化局樂觀其成，期盼一代詩魔永留金門，與他的詩成為金門文學地景。（編輯：方沛清）1070320

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