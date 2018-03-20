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一萬公里的感謝 美籍男掉護照暖警助返國

中央社2018/03/20 15:54
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）一名美籍男子去年來台旅遊護照掉在九份，接到警方通知時又迷路，幸虧在員警協助下順利登機。男子母親特別從1萬公里外紐約搭機回台，昨天前往派出所替遠在紐約的兒子向警方表達謝意。

警方今天表示，台日混血美籍男子（姓氏若林）去年底與家人返台遊玩，預計12月26日晚間11時搭機離台，若林先生因一時大意將護照掉在九份，回程行經基隆市暖暖區時，接獲新北市警局瑞芳分局九份派出所來電，才知護照已被送到派出所。

若林先生心急如焚，一心想趕到派出所領回護照，但卻找不到通往九份的道路，且登機時間又迫在眉睫，此時，基隆市警局第三分局碇內派出所員警陳妤玟及陳伯安巡邏經過，發現若林先生車上一行人神色緊張，隨即將車攔下。

待員警了解詳情後，立刻二話不說駕駛巡邏車帶領若林先生趕到九份派出所，隨後再護送他們前往暖暖交流道，若林先生返美後，除在臉書發文感謝台灣警察熱心幫忙外，更是念念不忘想要向員警道謝。

若林先生的母親王姓婦人為幫愛子達成心願，昨天下午特地前往第三警分局表達謝意。王婦說，如果沒有員警熱心幫忙，兒子根本無法順利領回護照及時登機，大讚暖暖警察真棒。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070320

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