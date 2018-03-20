中市流蘇花滿樹　恰似3月雪

恰似3月雪！台中市南區積善公園裡，目前流蘇樹正開滿白花，雪白清香，恰似三月雪，非常漂亮又充滿喜感，吸引許多民眾捕捉美景，當地市議員邱素貞邀請大家相揪來欣賞美麗的原生樹種。
邱素貞表示，流蘇樹原產台灣北部低海拔山區或溪畔，如大漢溪流域、林口台地等地；另外在日本、韓國、中國都有分布。台灣的流蘇樹，花期多在春天3、4月間，又稱流疏樹，別稱四月雪、六月雪、白花茶等。
這幾年，流蘇頗受園藝界歡迎。北部大安森林公園、台大校園、士林官邸和角板山公園都是有名景點。其實台中南區積善公園和中興大學校園，都是很好的賞花景點，愛花的民眾不須捨近求遠。
邱素貞指出，南區積善公園裡的流蘇，在旱溪舊河道邊，與公園綠地相映成趣，恰如白雪灑落，非常漂亮又充滿喜感。在春暖花開日子，流蘇樹開著綿綿的小白花，空氣中散發著淡淡清香，為晚春帶來美麗浪漫的氛圍。
不過，受到環境變遷和植物生態特性影響，原生種的流蘇樹在野外族群逐漸減少；幸好近年復育情況良好，園藝界也努力推廣，目前在公園綠地，越來越有機會欣賞流蘇的芳蹤。
對花卉種植頗有研究的李炳欣說，流蘇是落葉性喬木，圓錐型花序，花瓣白色頂生，花瓣細長，特殊的清香很受歡迎；花冠如仕女服飾的流蘇，所以有流蘇、流疏的美名。三月四月間流蘇恰似飄灑上一層白雪，覆蓋在綠色樹冠上，美麗高雅的樹型，為春天帶來幸福喜氣。