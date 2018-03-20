中市流蘇花滿樹　恰似3月雪

恰似3月雪！台中市南區積善公園裡，目前流蘇樹正開滿白花，雪白清香，恰似三月雪，非常漂亮又充滿喜感，吸引許多民眾捕捉美景，當地市議員邱素貞邀請大家相揪來欣賞美麗的原生樹種。

邱素貞表示，流蘇樹原產台灣北部低海拔山區或溪畔，如大漢溪流域、林口台地等地；另外在日本、韓國、中國都有分布。台灣的流蘇樹，花期多在春天3、4月間，又稱流疏樹，別稱四月雪、六月雪、白花茶等。

這幾年，流蘇頗受園藝界歡迎。北部大安森林公園、台大校園、士林官邸和角板山公園都是有名景點。其實台中南區積善公園和中興大學校園，都是很好的賞花景點，愛花的民眾不須捨近求遠。