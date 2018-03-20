沙國伊朗關係緊張、委內瑞拉產量降 油價漲幅一度逼近

能源諮詢公司 Trifecta Energy 主管 Sukrit Vijayakar 在報告中寫道，沙烏地阿拉伯和伊朗之間的緊張情勢，給了油價些許支撐。

根據路透社報導，格林威治時間週二上午 6 點 56 分，西德州中級原油期貨上漲 53 美分 (0.9%)，至每桶 62.59 美元；布蘭特原油期貨上漲 51 美分 (0.8%)，至每桶 66.56 美元。

國際能源署 (IEA) 上週表示，自 2005 年初以來，委內瑞拉的經濟危機，導致該國原油產量下滑近 50%，平均日產量遠低於 200 萬桶。

期貨交易商認為，除上述因素外，美元走軟，也為油價提供支撐。

不過，自 2016 年中旬以來，美國原油產量已增加逾 20%，達每日 1,038 萬桶，超越沙烏地阿拉伯，直逼俄羅斯。

為了支撐油價，石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

不過，美國產量飆升，加上加拿大、巴西也持續增產，導致減產協議成效大打折扣。

許多分析師預期，全球石油市場將從 2017 年、2018 年初的「略顯供不應求」，轉為「供過於求」。