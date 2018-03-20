佛光山講座　侯友宜分享大小戰役人生

投入年底新北市長選舉的侯友宜，3 月 29 日將應邀參加佛光山舉辦的「生耕致富」講座，將以「換位人生」為主題發表演講，分享他的人生經驗和價值。
侯友宜表示，佛光山星雲大師是他非常尊敬的佛教界長輩，尤其星雲大師曾談過「不忘初心」，對他影響很大，因此競選主軸定為「不忘初衷」，和「不忘初心」是一致的，儘管有時候人生就是一個意外的轉換，就像他警察當到副市長，現在要選市長，都不忘初衷，勇敢承擔，努力迎接每個困難與挑戰。
侯友宜說，答應演講的時候，他心裡還沒有盤算是否要選舉，那時候只想把副市長做好，他大致規畫演講內容是談以前在警大和國家文官學院幫學生、公務員上「危機管理」課的內容。在決定參選後，本來希望演講可以往後延期，但怕給大家造成困擾或一些聯想，而講座的專題剛好又是「換位人生」，很巧地和他現在的情況一樣，「這也是一個插曲，人生的意外，這個意外是你要走的話，就必須勇敢承接與承受，然後努力做好。」
侯友宜提到，他將會在演講中分享一兩次親身參與的槍戰，因為每次在槍戰的過程，對他來說都是一種生命的危機的挑戰，這些大小戰役，不計其數，但大家只對他處理陳進興的事件比較耳熟能詳。他說，「其實不盡然，我在陳進興之前的槍戰，有很多是大家看不到的，比陳進興還危險很多，但那時因為沒有媒體大幅報導，我們也是這樣挺過，那就是我的人生。」
侯友宜透露，他也會分享在新北市政府遇到的多項危機，例如八仙塵爆案，他看到很多被害者，卻沒辦法幫他們處理的時候，那種壓力跟挫折也是他的危機，但在人生的過程當中，遇到危機如何變成一個轉機，這些人生的觀念比財富還重要，豐富自己的生命力最重要。