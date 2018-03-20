佛光山講座　侯友宜分享大小戰役人生

投入年底新北市長選舉的侯友宜，3 月 29 日將應邀參加佛光山舉辦的「生耕致富」講座，將以「換位人生」為主題發表演講，分享他的人生經驗和價值。

侯友宜表示，佛光山星雲大師是他非常尊敬的佛教界長輩，尤其星雲大師曾談過「不忘初心」，對他影響很大，因此競選主軸定為「不忘初衷」，和「不忘初心」是一致的，儘管有時候人生就是一個意外的轉換，就像他警察當到副市長，現在要選市長，都不忘初衷，勇敢承擔，努力迎接每個困難與挑戰。

侯友宜說，答應演講的時候，他心裡還沒有盤算是否要選舉，那時候只想把副市長做好，他大致規畫演講內容是談以前在警大和國家文官學院幫學生、公務員上「危機管理」課的內容。在決定參選後，本來希望演講可以往後延期，但怕給大家造成困擾或一些聯想，而講座的專題剛好又是「換位人生」，很巧地和他現在的情況一樣，「這也是一個插曲，人生的意外，這個意外是你要走的話，就必須勇敢承接與承受，然後努力做好。」