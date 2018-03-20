詐欺犯橫行PTT行騙 至少36鄉民受害

（中央社記者黃麗芸台北20日電）30歲魏姓男子去年中才因詐欺案被抓，竟不知悔改持續在PTT網拍詐欺牟利，至少36人受害、得手金額逾新台幣16萬元，經刑事局循線追蹤於昨天在高雄市查緝到案。

警政署刑事局偵查第二大隊第3隊今天舉行破案記者會，透過彙整近期165警察電信金融聯防平台遭詐騙的被害者資料發現，有網友涉嫌在台大批踢踢實業坊（PTT）上佯稱要販售顯示卡、手機、耳機及演唱會門票等物品，卻在收取買主貨款後卻遲不出貨，詐取被害者金錢。

警方自去年11月15日起，已掌握被害者就多達36位，多為學生和網購族群，累計財損金額為16萬2010元。