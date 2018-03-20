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中央社

詐欺犯橫行PTT行騙 至少36鄉民受害

中央社2018/03/20 15:59
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北20日電）30歲魏姓男子去年中才因詐欺案被抓，竟不知悔改持續在PTT網拍詐欺牟利，至少36人受害、得手金額逾新台幣16萬元，經刑事局循線追蹤於昨天在高雄市查緝到案。

警政署刑事局偵查第二大隊第3隊今天舉行破案記者會，透過彙整近期165警察電信金融聯防平台遭詐騙的被害者資料發現，有網友涉嫌在台大批踢踢實業坊（PTT）上佯稱要販售顯示卡、手機、耳機及演唱會門票等物品，卻在收取買主貨款後卻遲不出貨，詐取被害者金錢。

警方自去年11月15日起，已掌握被害者就多達36位，多為學生和網購族群，累計財損金額為16萬2010元。

經查犯嫌主要使用addison0081、Chriz0214、HayamaAkira、lvgucci999及mastal等網路帳號，警方專案小組隨即報請桃園地檢署檢察官指揮，並循線追查寄送空包裹及提領贓款等犯嫌影像，結果發現有詐欺前科的魏男涉有重嫌。

魏男於去年6月因詐欺案羈押交保後，竟不知悔改，持續以網路拍賣詐欺為生牟利，專案小組歷經多月鍥而不捨追查，最後鎖定魏男藏匿在高雄市苓雅區，昨天凌晨會同台北市警察局文山第一分局將他查緝到案。

現場也起出做案用行動電話一支、提款卡3張等證物，魏男到案後對相關犯行坦承不諱，全案詢後移送桃園地檢察署接續偵辦。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070320

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