商研院推動新南向商機　協助南部業者錢進馬來西亞

財團法人商業發展研究院Commerce Development Research Institute (簡稱「商研院CDRI」)南部院區為響應中央政府的新南向政策，協助業者開拓至馬來西亞市場，於日前舉辦「馬來西亞商會考察團交流會議」，邀請到馬來西亞中華總商會、柔佛中華總商會、馬來西亞城市農耕協會、馬來西亞健康生活協會、馬來西亞大埔聯合會、馬來西亞姑蘇慎忠行茶樓熟食公會、雪蘭莪州愛心慈善搖籃協會、吉隆坡與雪蘭莪中華總商會與商研院CDRI、臺南市經發局、農業局、臺南市工商策進會、高雄市經發局、屏東縣農業處進行深度對話，以經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結做為推動新南向主軸。

位居東協十國第3大經濟體的馬來西亞，80％由服務業與製造業所主導，成為馬來西亞兩大經濟支柱，對該國經濟貢獻很大。目前，服務業占GDP的53.5％，活絡的貿易將支撐服務業持續繁榮。商研院CDRI董事長許添財指出2017年臺灣與馬來西亞貿易總額約175.41億美元，為我國第7大貿易夥伴，第8大出口市場，第9大進口來源。馬來西亞一向為我國主要出口市場之一，雙方貿易關係非常密切。

馬國具潛力產業有綠色產業及食品業。政府自2010年起積極推動綠色產業，產生龐大綠色商機。此外，馬國亦全力發展成國際清真食品中心，是臺商進軍全球18億人口清真市場的最佳跳板。目前，馬來西亞伊斯蘭教發展署（JAKIM）所發的清真認證，獲得41國、61家清真認證機構承認。若取得馬國清真認證，即具有回教國家的通行證，有利拓展廣大伊斯蘭教食品市場。