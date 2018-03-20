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兩廳院阿特銀行開幕 文化卡的試溫前行

中央社2018/03/20 16:05
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北20日電）國家兩廳院推出以「Arts Bank」為名的「阿特銀行」專案，串連北北基33家藝文館所，透過App、悠遊卡、一卡通的趣味科技儲幣機制，鼓勵小學生與一般民眾參與藝文活動。

籌備2年的「阿特銀行」正式上線，在今天的宣告記者會上，國家兩廳院藝術總監李惠美說明，這是文化部與科技部的文化科技扎根專案，希望透過趣味科技的儲幣機制擴增藝文人口、落實藝文扎根與培養民眾參與藝文習慣。

李惠美說，自己一直是重度參與藝文活動的人，多年來都有收集票根的習慣，但每年要整理、收藏實體票根其實有點麻煩，「當時跟同仁討論，如果有個地方可以存下我所有參與藝文活動的紀錄，其實很實用也有意思，因此有了『阿特銀行』的專案構想」。

由於文化部先前也提出「文化卡」構想，希望透過藝文儲值金的發放鼓勵學生參與藝文活動。李惠美說，相較「阿特銀行」以虛擬貨幣執行，「文化卡」由於牽扯金流，支援的軟硬體更複雜，文化部希望「阿特銀行」的專案是試溫、前行，未來民眾的參與度與實際執行狀況也將提供「文化卡」的規劃參考。

「阿特銀行」專案串連五大藝文產業領域，包含美術、文創及藝文園區、表演藝術、歷史博物與藝文電影，目前北北基共有33家藝文館所設立了儲幣站，包含兩廳院、台北市立美術館、華山文創園區、故宮、光點台北、黃金博物館等地。民眾只要線上申請，未來使用App或綁定悠遊卡、一卡通，每一次到合作館所參與活動都能累積。

為了進一步鼓勵參與，「阿特銀行」每年都會公布年度目標，以今年為例，民眾只要達成「3種藝文類別與5次活動參與」，就可以在官方網站線上兌換限量1萬5千份的100元購物金，年底另有抽獎活動。兩廳院也同步規劃公益回饋活動「讓愛成真」，只要系統年度累積有1萬5千次的藝文參與，就會邀請藝術專任老師前進偏鄉校園分享藝文課程。「阿特銀行」官網為www.artsbank.com.tw。（編輯：方沛清）1070320

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