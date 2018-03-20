兩廳院阿特銀行開幕 文化卡的試溫前行

（中央社記者汪宜儒台北20日電）國家兩廳院推出以「Arts Bank」為名的「阿特銀行」專案，串連北北基33家藝文館所，透過App、悠遊卡、一卡通的趣味科技儲幣機制，鼓勵小學生與一般民眾參與藝文活動。

籌備2年的「阿特銀行」正式上線，在今天的宣告記者會上，國家兩廳院藝術總監李惠美說明，這是文化部與科技部的文化科技扎根專案，希望透過趣味科技的儲幣機制擴增藝文人口、落實藝文扎根與培養民眾參與藝文習慣。

李惠美說，自己一直是重度參與藝文活動的人，多年來都有收集票根的習慣，但每年要整理、收藏實體票根其實有點麻煩，「當時跟同仁討論，如果有個地方可以存下我所有參與藝文活動的紀錄，其實很實用也有意思，因此有了『阿特銀行』的專案構想」。