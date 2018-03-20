笨賊佯裝問路　汽車遙控器露餡

警方調查，25歲的蘇嫌和20歲的黃嫌，均前科累累，3月15日晚間，蘇嫌夥同另一位林嫌騎機車至安平工業區新樂路一處無人使用的廢棄工廠，竊取該處的模具和隔壁工廠內的電纜線，但電纜線重達264公斤，模具鐵片重達165公斤，因贓物太多太重，無法用機車載走，蘇嫌先以機車將模具載走變賣，隔日早上並夥同黃嫌開車前往載運電纜線，不料巧遇屋主返回工廠。

兩名竊嫌日前侵入台南市南區一處廢棄廠房竊取電纜線與模具，正巧屋主返回廠房發現時報警，兩嫌見狀不及開車，徒步逃離現場，其中一名蘇嫌佯裝路人欲返回現場開車，借故向路人問路，殊不知此路人正是員警喬裝，警方根據蘇嫌手上汽車遙控器識破身分，並循線逮捕躲在7-11超商呼呼大睡的黃嫌同夥。

楊姓屋主發現廠房內竟停著不明黑色休旅車，大門口還被竊嫌用黑色束帶綁住，無法進入，立即報警處理，而兩名竊嫌此時也趁隙從廠房後方逃竄離開，而休旅車就遺留在現場。

台南市警第六分局偵查隊長吳俊德獲報率員至廠房勘查採證，發現休旅車車況良好，後座載滿電纜線，且未被通報失竊，研判車輛應是竊嫌所有，認為竊賊一定會藉機回來開車，就先請派出所把制服警力撤走，廠房外編排便衣警力守候，廠房內留下鑑識人員同步採證，等待笨賊上鉤被逮。

約11點時，眼色極差、膽大包天的蘇嫌果真佯裝路人返回現場，直接向喬裝路人的便衣警力蔡文智小隊長問路，經驗老道的蔡員見蘇嫌無任何交通工具，徒步走路前來，手上竟有汽車遙控器，心想定是竊嫌想來開車，就藉故向蘇嫌借汽車遙控器按下測試，果然廠房內休旅車發出聲響、燈光，蘇嫌這下子百口莫辯，只能乖乖認罪，警方並循線逮獲至附近7-11超商，逮捕趴在桌上呼呼大睡的黃嫌，並持續追查在逃的林嫌到案說明。

台南市警局長黃宗仁得知同仁有優異表現，特別派警正監呂青霖前往獎勵員警；分局長黃勝智表示：偵查隊長吳俊德曾於善化分局偵查隊長任內，偵破肆虐縱貫線的強盜犯「省道一哥」，他觀察敏銳，辦案經驗豐富，擅長從現場跡證精準研判犯嫌的心思和下一步，因此到任未滿一周，就能漂亮偵破此案。