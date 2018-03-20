戴資穎超神 帶傷應戰全英羽賽仍強勢連霸

（中央社記者龍柏安台北20日電）世界球后戴資穎在全英羽球公開賽女單決賽，以直落二擊敗日本女將山口茜，成為賽史近10年來首位女單冠軍連莊的球員，她今天在臉書上透露，其實她出征前就已有傷在身。

戴資穎在「世界巡迴超級1000」全英羽球公開完美奪冠，不過，她在連霸後才公布，早在出發前就已經受傷，甚至就連訓練都受影響，但為了比賽，她接受防護員貼紮後繼續忍痛訓練，也麻煩了很多人。

小戴在臉書（Facebook）文中透露，在備戰過程當中，傷勢一直反覆發作，稍做休息後待傷勢好轉，提拍再練又受傷，她也承認：「會這麼嚴重的原因，一定是我不給自己足夠的時間休息，直到要出門前....真的不行，才決定休息個幾天....但還是練一些可以練的東西。」