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中央社

戴資穎超神 帶傷應戰全英羽賽仍強勢連霸

中央社2018/03/20 16:11
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北20日電）世界球后戴資穎在全英羽球公開賽女單決賽，以直落二擊敗日本女將山口茜，成為賽史近10年來首位女單冠軍連莊的球員，她今天在臉書上透露，其實她出征前就已有傷在身。

戴資穎在「世界巡迴超級1000」全英羽球公開完美奪冠，不過，她在連霸後才公布，早在出發前就已經受傷，甚至就連訓練都受影響，但為了比賽，她接受防護員貼紮後繼續忍痛訓練，也麻煩了很多人。

小戴在臉書（Facebook）文中透露，在備戰過程當中，傷勢一直反覆發作，稍做休息後待傷勢好轉，提拍再練又受傷，她也承認：「會這麼嚴重的原因，一定是我不給自己足夠的時間休息，直到要出門前....真的不行，才決定休息個幾天....但還是練一些可以練的東西。」

在英國比賽期間，小戴每天除得靠老姐幫忙貼紮，賽後還要治療、冰敷，幾乎是一天撐過一天，她直言：「覺得最後這個冠軍，對自己來說本來其實很遙遠，但在大家的幫忙之下，我順利的達成這艱難的任務。」

此外，小戴也回憶在比賽期間，現場有超大的加油聲，除許多在英國唸書的留學生到場觀賽外，甚至還有不少球迷專程搭飛機去英國看她比賽，她也不忘感謝，無法到現場吶喊，卻和她零時差的「穎迷」，「我心裡也只有無限的感謝」。

最後，小戴也表示，她寫了長長的一篇，「只想再次謝謝所有陪伴著我的你們，以及我最強大給力的小團隊，沒有你們就沒有我」。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070320

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