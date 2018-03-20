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純網銀開放 黃男州：從零開始相當艱辛

中央社2018/03/20 16:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北20日電）金融監督管理委員會即將開放純網路銀行，玉山金控總經理黃男州認為，如果要從零開始，純網銀的經營將會相當艱辛。

金管會主委顧立雄19日表示，相關方案已積極研議中，預計4月定案出爐，將比照傳統銀行，申請資本額新台幣100億元，考量國內已有38家銀行，初期只會開放兩張純網銀的執照；純網銀是只有總行，沒有分行據點或ATM(自動櫃員機)，透過網路向客戶提供開戶、對帳、轉帳、信貸或投資理財等金融服務。

黃男州表示，包括中國大陸、韓國等地都有純網銀，但成功的純網銀都有一個共同點，就是有原生客群，以微信為例，就是已經有相當龐大的既有客群，起步才不會這麼艱辛。

黃男州認為，如果網銀要「從零開始」，要培養一定的競爭力就相當艱辛，首先就會遭遇到知名度的問題，若對客戶知名度不夠，客戶較難放心將資產放在純網銀中，此外，法令層次也要跟得上純網銀的需求，若很多文件都需要親簽，純網銀就遭遇到如何執行的問題。

黃男州指出，客戶還是需要全通路的銀行，過去許多純數位的網路商店現在也朝與實體商店結合，顯示最好由客戶端自行選擇想要的通路，而非侷限「只能實體」或「只能數位」，且對銀行業而言，未來經營主要是「生態系」的塑造，不但要跨界、跨虛實還要跨產業。

玉山銀副數位長劉美玲也說，台灣不缺銀行，純網銀必須推出新的金融服務模式才能出奇制勝，玉山銀就積極與年輕族群較常消費的場域接觸，創造與年輕客戶的接觸點，培養未來新的潛力客戶。

玉山銀今天與日本最大資訊系統商NTT DATA合作，啟動「玉山日本跨境e指購」，第一家上線客戶就是日籍廉價航空香草航空，只要在香草航空官網購買國際航線機票，且單筆未滿2萬元，就可選擇在7-ELEVEN或全家便利商店繳款。（編輯：郭萍英）1070320

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