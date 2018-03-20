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中央社

帶失智家人出遊被歧視 家屬難過落淚

中央社2018/03/20 16:18
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北20日電）放假出遊放鬆心情，對一般人而言再正常不過，但對失智症家庭而言卻是種奢望。失智症家屬除了得提防長輩走失，也曾因失智症患者行動不便遭公車司機嗆聲，讓照顧的家屬難過落淚。

台灣失智症協會今天舉辦瑞智互助家庭7週年記者會，由資深家屬分享陪伴失智症長輩出遊的經驗，包括出遊前準備、預防走失策略等眉角。

今年70歲的方美珠是一名資深的失智症照顧者，由於兒女在外地工作，多年來她都和先生一起生活、相互照顧，直到12年前先生開始忘東忘西，煮飯時甚至錯把白醋當成醬油，卻完全沒察覺有異，她趕緊帶先生就醫，這才發現先生因糖尿病、中風等問題導致失智症，她也被迫退休全職照顧先生。

方美珠說，最初照顧失智的先生時，她曾嘗試帶先生搭公車出遊，但先生就像顆未爆彈，經常走路走到一半突然大吼大叫、拔腿狂奔，紅燈照樣穿越馬路，她追不上也抓不住，身心俱疲。

除此之外，外出上廁所也令方美珠頭疼不已，每次只要她去上廁所，不過短短幾分鐘，一出來先生總是不見蹤影。

有次帶先生搭公車上陽明山賞花，還因行動不便，遭司機嗆聲「不方便就不要帶出門」，讓她聽了相當難過，後來加入失智症協會互助家庭，才知道許多家屬都有類似經歷，像是帶失智長輩出國被導遊歧視、孤立，想起過去種種惡意對待，方美珠不禁紅了眼眶。

方美珠說，自從10年前來到瑞智互助家庭，和其他失智症家庭相約出遊，不僅先生心情穩定很多，晚上也會睡得比較好，家屬間還能互相交流經驗，外出時也可以幫忙照顧失智長輩們，再也不用擔心上廁所出來就找不到人。

陪伴失智長輩出遊，有幾點事項必須注意，台灣失智症協會理事長賴德仁建議，應穿著統一制服或鮮豔衣服，準備愛心手鍊、衛星定位器，降低走失風險；外出前先幫長輩拍照，以防走失時不記得今天穿什麼衣服；讓長輩先睡，避免照顧者睡著後長輩自行外出，並請旅館協助留意。

賴德仁指出，良好的社會參與可以延緩失智長輩退化，也能讓家屬獲得放鬆，不過目前台灣遊覽車的無障礙設施仍有待努力，上下車的不便讓許多中度失智者無法參與出遊，呼籲政府鼓勵觀光業與遊覽車業者提供完善的失智友善旅遊，給予喘息空間。（編輯：張銘坤）1070320

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