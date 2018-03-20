高普考入場證不郵寄　改寄電子郵件

考選部下午發布新聞稿表示，國家考試報名時間離應考時間超過3個月，離放榜時間也常超過半年，過去常發生應考人報考後通訊地址異動，尤其畢業季節舉行的國考，應考人報考時常無法確定應考時的住處，以致於考前無法以最方便合宜的方式取得入場證，考後也無法第一時間取得成績通知書紙本。

107年公務人員高等考試三級考試暨普通考試7月6日至10日舉行，3月21日至30日下午5時止受理報名。

除高普考外，從4月3日開始受理報名的107年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分階段考試（第二階段考試）等所有國家考試，也不再郵寄入場證紙本。

（中央社記者謝佳珍台北20日電）考選部今天表示，明天開始報名的高普考試，考試通知書（入場證）將全面以電子郵件寄送，應考人可於國家考試網路報名系統不限次數自行下載，自行列印後攜帶應考即可。

考選部說，紙本寄送入場證與考試成績通知書，也無法避免寄送途中遭第三人擅自拆閱，甚至私自攔截，造成應考人的困擾。全面改採電子郵件寄送，應考人並得自行上網下載，可充分保障應考人的隱私，且更有效率。

考選部表示，全面以電子郵件寄送入場證與考試成績通知書，並全面提供應考人自行上網下載，除環保與效率考量，還考慮到應考人取得入場證與成績通知書的方便性與隱私權保護。

考選部提醒，目前應考時仍須攜帶紙本入場證應試，考試前請應考人記得自行列印入場證。（編輯：張良知）1070320