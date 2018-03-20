NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈盧秀燕遭質疑　林佳龍：勿抹黑陽岱鋼回來了　擔任巨人開路先鋒不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

高普考入場證不郵寄　改寄電子郵件

中央社2018/03/20 16:21
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北20日電）考選部今天表示，明天開始報名的高普考試，考試通知書（入場證）將全面以電子郵件寄送，應考人可於國家考試網路報名系統不限次數自行下載，自行列印後攜帶應考即可。

除高普考外，從4月3日開始受理報名的107年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分階段考試（第二階段考試）等所有國家考試，也不再郵寄入場證紙本。

107年公務人員高等考試三級考試暨普通考試7月6日至10日舉行，3月21日至30日下午5時止受理報名。

考選部下午發布新聞稿表示，國家考試報名時間離應考時間超過3個月，離放榜時間也常超過半年，過去常發生應考人報考後通訊地址異動，尤其畢業季節舉行的國考，應考人報考時常無法確定應考時的住處，以致於考前無法以最方便合宜的方式取得入場證，考後也無法第一時間取得成績通知書紙本。

考選部說，紙本寄送入場證與考試成績通知書，也無法避免寄送途中遭第三人擅自拆閱，甚至私自攔截，造成應考人的困擾。全面改採電子郵件寄送，應考人並得自行上網下載，可充分保障應考人的隱私，且更有效率。

考選部表示，全面以電子郵件寄送入場證與考試成績通知書，並全面提供應考人自行上網下載，除環保與效率考量，還考慮到應考人取得入場證與成績通知書的方便性與隱私權保護。

考選部提醒，目前應考時仍須攜帶紙本入場證應試，考試前請應考人記得自行列印入場證。（編輯：張良知）1070320

帶失智家人出遊被歧視 家...賴揆：若兩岸鑰匙是九二共識...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan