乾淨的煤惹議 詹順貴點名2人提供片面資訊

台電總經理鍾炳利回應，所謂乾淨的煤，指的是台電在燃煤電廠所使用的燃料，是高熱值、低灰、低硫、低汞的煙煤或亞煙煤，跟泥煤、褐媒相比是較乾淨的煤，當初在跟賴清德報告的時候，的確有這樣子形容。

經濟部能源局長林全能回應表示，能源局向來對行政院報告，都是在分析國內供電狀況如何，沒有提供過乾淨的煤這個名詞，不知道詹順貴的訊息從何而來，聽到外界這樣說「蠻驚訝的」。

詹順貴今天上午接受廣播節目「POP搶先爆」專訪，談論深澳燃煤電廠相關議題，主持人黃光芹詢問詹順貴，賴清德所謂「乾淨的煤」在世界是否存在。

詹順貴表示，在網路上搜尋英文論文，確實有1000多萬筆有提到Clean Coal，中文論文聽說也有50萬筆，但大家應該去看實質內容，而不是執著於這兩個英文字母，若他來理解賴清德的話，應該轉譯為「超超臨界是現有燃煤技術最乾淨的」。

詹順貴也在廣播上爆料，給予賴清德這樣資訊的是林全能及鍾炳利。詹順貴批評，「拜託一下你們給予完整資訊，不要老是給一些片面不足的資訊」。

另外，對於投下關鍵票讓深澳電廠通過環評引起爭議，詹順貴說，部分人常常用一個案子來整體評斷一個人，他擔任副署長2年多，要評斷他是否有背棄理念，應用長時間來看整體評價，比較客觀。

黃光芹最後問詹順貴，是否有想過要在什麼時候為自己官職畫下句點。詹順貴表示，若要畫下句點，希望可以修完空污法及環評法，空氣污染防制法在立法院這會期應該可以通過，環境影響評估法應該可於下半年完成，若理念可以落實，他擔任官職想做的事情也了無遺憾，但若環評法最後悖離他理想太多，也會是他離開的時候。（編輯：陳清芳）1070320