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台灣氣立上市以來首度市場籌資 擬發可轉債募集6億元

鉅亨網2018/03/20 16:26
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自動化氣壓元件製造廠台灣氣立 (4555-TW) 在今、明兩年訂單能見度高的情況的情況下，公司計畫發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，這也是台灣氣立上市掛牌 2 年多以來首度籌資，預計將在今年 6 月中完成募集。

台灣氣立的發債籌資案，主辦券商富邦證券，預計 4 月中送件。

台灣氣立今 (20) 日公布去年財報，營收 14.74 億元，年增 20.17%，毛利率 38.96%，年減 3.36 個百分點，稅後純益 1.62 億元，年增 16.84%，每股純益為 2.41 元，符合法人預期。

台灣氣立去年第 4 季營收 3.82 億元，毛利率 38.5%，季減 1.65 個百分點，年增 0.1 個百分點，稅後純益 3507 萬元，季減 45.15%，年增 2.39 倍，每股純益 0.52 元。

台灣去年第 3 季以人民幣 3200 萬元購買邦燁公司 80% 的股權，朝向上游的模具、壓鑄與五金加工進行垂直整合，不但有效控制成本、提昇產能，重要的是等同取得上海地區金屬表面表理執照，同時也順勢切入新車用產品領域，增添新的成長動能。法人估計，邦燁公司在今年將增加台灣氣立 2.5 億元的營收。

台灣氣立並將投資在浙江平湖取得 4. 畝土地，設立 5 萬平方公尺廠房面積的新廠，預計明年第 2 季完成新廠首期的工程，也邦燁也將在平湖設立生產線，隨台灣氣立一同進行產能擴充。

同時，台灣氣立董事會擬對去年盈餘，每股擬配 2 元現金股利。

氣立日 K 線圖
 

 

 

 

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